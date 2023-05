Quảng Ngãi: Một người chết ngạt khi đốt rẫy

Ngày 19.5, UBND TT.Ba Tơ cho biết, hai vợ chồng ở địa phương này đi đốt rẫy để vào vụ trồng keo mới nhưng không may ngọn lửa bùng phát dữ dội làm người chồng tử vong do ngạt khói.

Việc không cẩn thận khi đốt thực bì, đốt rẫy dễ xảy ra ngạt khói, dẫn đến tử vong P.A

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 18.5, anh P.V.H (36 tuổi) cùng vợ là chị P.T.P (35 tuổi, cùng trú ở tổ dân phố Đá Bàn, TT.Ba Tơ) cùng nhau đi dọn thực bì và đốt rẫy để chuẩn bị trồng lứa keo mới.

Khi đốt rẫy, thực bì cháy lớn lại gặp gió to làm rẫy bùng cháy dữ dội. Anh H. lo cháy lan sang rẫy người khác nên cố gắng dập lửa. Thế nhưng do gió to, khói, lửa bùng phát nên anh H. bị ngất tại chỗ.

Thấy chồng nằm bất động, chị P. hô hoán kêu cứu xung quanh, gọi người nhà lên rẫy đưa anh H. đi cấp cứu.

Theo UBND TT.Ba Tơ, dù các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh H. tử vong do ngạt khói quá nặng. Cũng theo UBND TT.Ba Tơ, gia đình anh H. thuộc diện nghèo, có một người con, dù hai vợ chồng cần cù lao động nhưng kinh tế gia đình vẫn còn thuộc diện khó khăn.