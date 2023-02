Quảng Ngãi: Nghi phạm sát hại nhân viên quán karaoke Bảo Trân khai gì?

Ngày 24.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi nhận được tin báo có vụ giết người xảy ra tại quán karaoke Bảo Trân (ở TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành), Công an H.Nghĩa Hành cùng Phòng CSHS và một số phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Đoàn Nam Phước (34 tuổi, ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, H.Nghĩa Hành) là nghi phạm thực hiện hành vi giết anh Lê Trung Hiếu (21 tuổi, ở thôn 1, xã Long Hiệp, H.Minh Long), nhân viên phục vụ quán karaoke Bảo Trân. Tuy nhiên, Phước đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng tiếp tục lần theo thông tin, phát hiện Phước mua vé máy bay đi TP.HCM và sau đó đến Bình Dương.

Đoàn Nam Phước (giữa) bị công an bắt giữ T.S

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao đổi với Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp truy bắt nghi phạm Phước. Đến 21 giờ ngày 18.2, Phước bị công an bắt giữ khi đi lang thang tại đường Nguyễn Văn Thành, P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tại cơ quan công an, Phước khai nhận có mâu thuẫn với nhân viên phục vụ trong lúc hát tại quán karaoke Bảo Trân trước đó nhưng không biết tên. Khoảng 2 giờ 40 phút ngày 18.2, Phước đi bộ từ nhà đến quán karaoke Bảo Trân. Phước nhặt 1 cục đá ven đường và đi ra phía sau, mở cửa cổng nhà xe quán karaoke, bật đèn pin điện thoại di động, đi theo hướng cầu thang sắt lên tầng 2 nhưng không thấy ai.

Khi lên tầng 3, thấy anh Hiếu nằm ngủ một mình trong phòng, Phước dùng cục đá mang theo đánh, đập liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt anh Hiếu cho đến chết. Sau đó, Phước nhanh chóng xuống khu vực để xe của quán karaoke lấy trộm xe máy của nhân viên rồi tẩu thoát.

Trên đường đi, Phước ném cục đá xuống kênh mương ven đường thuộc xã Hành Minh, rồi đến nhà nghỉ Trinh ở xã Hành Phước (H.Nghĩa Hành) dùng băng gạc rửa vết thương ở tay xong ngủ lại đây. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Phước chạy xe máy đến quán cà phê Phước Thịnh ở xã Hành Minh ăn sáng, uống cà phê và bỏ xe lại đây. Đến 9 giờ, Phước đón xe khách ra sân bay Chu Lai (Quảng Nam) mua vé máy bay vào TP.HCM, sau đó đón xe xuống TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) lẩn trốn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý Phước về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đoàn Nam Phước tại cơ quan công an T.S

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 18.2, ông Đỗ Hồng Vương (41 tuổi, trú tổ dân phố Phú Vinh Trung, TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành), chủ quán karaoke Bảo Trân phát hiện anh Lê Trung Hiếu, nhân viên phục vụ, nằm bất tỉnh trong một phòng nghỉ ở tầng 3. Trên vùng mặt và đầu anh Hiếu có nhiều vết thương, xung quanh phòng và lối đi có nhiều vết máu và dấu chân. Ông Vương liền đưa anh Hiếu đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế H.Nghĩa Hành nhưng anh Hiếu được xác định đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an H.Nghĩa Hành phối hợp Phòng CSHS cùng một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ án. Qua khám nghiệm tử thi, hội đồng khám nghiệm xác định anh Hiếu bị vỡ, chấn thương họp sọ dẫn đến tử vong.