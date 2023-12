Quảng Ngãi: Phát hiện, xử lý nhiều vụ trộm cát

Ngày 27.12, Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, qua tuần tra kiểm soát, đơn vị phát hiện, xử lý nhiều vụ xúc trộm cát trên địa bàn.

Xe ô tô tải chở cát trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn CÔNG AN H.TRÀ BỒNG

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 25.12, qua tuần tra, lực lượng Cảnh sát điều tra (Công an H.Trà Bồng) phát hiện ông Phạm Văn Ph. (ở xã Bình Minh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) xúc trộm cát đưa lên xe tải BS 76C - 000.06, với khối lượng khoảng 3 m3 tại bãi cát ven sông Trà Bồng, thuộc thôn Bình Trung, xã Trà Bình (H.Trà Bồng).

Cũng tại đây, các lực lượng tuần tra phát hiện ông Huỳnh Đình Nh. (ở xã Bình Khương, H.Bình Sơn) đang xúc trộm cát đưa lên xe ô tô BS 76H - 014.48 với khối lượng khoảng 3 m3. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, lúc 16 giờ 10 và 18 giờ 10 ngày 26.12, Công an xã Trà Bình phát hiện ông Trần Kim Q. (ở xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn) và ông Phan Ngọc H. (ở xã Bình Minh, H.Bình Sơn) đang xúc trộm cát ven sông Trà Bồng, thuộc thôn Bình Đông, xã Trà Bình để đưa lên xe công nông.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ các phương tiện và tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Phương tiện chở cát trái phép bị lực lượng chức năng xử lý CÔNG AN H.TRÀ BỒNG

"Thời gian qua, mặc dù Công an H.Trà Bồng đã quyết liệt tuần tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản (cát, sạn) trái phép nhưng nhiều cá nhân vẫn cố tình vi phạm. Công an H.Trà Bồng sẽ xử lý nghiêm theo quy định", Công an H.Trà Bồng cho biết thêm.