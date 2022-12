Quảng Ngãi: Tài xế trộm bình ắc quy, bán lấy tiền cá độ bóng đá

Chiều 3.12, Công an H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm bình ắc quy xe ô tô tải trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TT.Mộ Đức, đơn vị đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ thủ phạm trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào chiều 1.12, Công an H.Mộ Đức nhận tin báo về việc xe ô tô tải của một người dân trên địa bàn bị lấy trộm 2 bình ắc quy, khi đang đỗ bên lề quốc lộ 1, đoạn qua tổ dân phố 2, TT.Mộ Đức.

Công an H.Mộ Đức đã vào cuộc, tiến hành xác minh, truy xét. Qua đó, lực lượng công an đã nghi vấn thủ phạm là một lái xe đường dài. Qua theo dõi, nắm bắt lịch trình di chuyển của tài xế, đến khoảng 1 giờ 30 sáng 2.12, khi tài xế đang điều khiển xe tải chở hàng di chuyển qua địa bàn, Công an H.Mộ Đức đã phối hợp với Trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành dừng xe, mời tài xế về trụ sở công an để làm việc.





Trước những tài liệu, chứng cứ, Nguyễn Tấn Phát (29 tuổi, trú tại H.Phù Cát, Bình Định), là lái xe tải chở hàng trên tuyến Bình Định - Quảng Nam đã khai nhận: Vào rạng sáng 30.11, khi đang điều khiển xe tải chở hàng di chuyển trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn TT.Mộ Đức, thì phát hiện một xe tải đỗ bên đường, không có người trông coi.

Do bản thân vừa mới thua cá độ bóng đá, nên Phát nảy sinh ý định trộm cắp bình ắc quy trên xe bán lấy tiền để cá độ. Phát đã điều khiển phương tiện lùi lại, dừng xe song song với ô tô tải đỗ bên đường nhằm che khuất tầm nhìn của mọi người xung quanh và các phương tiện đang lưu thông. Sau đó, tài xế xe tải này dùng kìm cộng lực có sẵn trên xe cắt dây điện và lấy trộm 2 bình ắc quy.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Mộ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.