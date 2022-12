Triệt tận gốc nạn trộm chó

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng đề nghị phải “trị” tình trạng thả rông chó, các quán thịt chó mua bán hàng gian là “gốc rễ” của tình trạng trộm chó...

Như Thanh Niên thông tin, ngày 30.11, Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được nam thanh niên đánh bả, trộm chó giữa đường phố gây bức xúc dư luận.

Trước đó, sáng 4.11, Công an P.Tam Thuận nhận được trình báo từ ông N.M.Đ (42 tuổi, ngụ P.Tam Thuận) về việc nhà bị trộm chó. Hình ảnh trích xuất camera cho thấy chó nhà ông Đ. bị trúng bả, chỉ trong 15 giây đã ngã lăn ra vỉa hè. Ngay sau đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy ào tới, đưa chó lên xe rồi rồ ga bỏ chạy.

Ông Đ. đã chuyển hình ảnh để công an truy xét, đồng thời cảnh báo người dân. Công an P.Tam Thuận đã phối hợp các đơn vị, rà soát đặc điểm phương tiện và lai lịch nam thanh niên. Qua đó, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Bình (29 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Bình khai sau khi đánh bả và trộm chó thì chở đi bán cho một quán thịt chó (chưa rõ địa chỉ) với giá 300.000 đồng. Công an P.Tam Thuận đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Bình.

Hành vi quá xem thường pháp luật

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ rất bức xúc về nạn trộm chó, đánh bả chó để trộm ngang nhiên không khác gì cướp. BĐ T.T.Thành viết: “Nhà tôi không nuôi chó nhưng nhìn cảnh con chó bị bả mà tôi thấy quá bức xúc. Còn anh thanh niên trẻ khỏe thế sao không kiếm một công việc đàng hoàng mà làm, mà còn nhìn mọi người chứ, lại làm cái trò ác như vậy? Nhỡ ai đó ăn phải bả chó thì sao? Đừng nói là nghèo, không có việc, dùng cái xe đó chạy xe ôm cũng có thể kiếm tiền sống qua ngày được mà? Nhiều người còn không có được cái xe máy, nhưng họ vẫn làm việc để nuôi sống bản thân mình”.

Cùng ý kiến, BĐ Ngô Nhật Anh nhận định: “Đánh bả chó, trộm chó, dí điện để bắt chó… dù tài sản nhỏ nhưng tác hại rất lớn vì quá xem thường pháp luật. Nên có biện pháp xử lý thật nặng để ngăn ngừa”.

Còn BĐ Nguyenductuong2022 thì lo lắng: “Giá trị con chó không đáng là bao nhưng phải phạt nặng những kẻ “ăn cướp” giữa ban ngày này, bởi bả chó, bắt chó được thì những vụ trộm cắp khác sẽ thế nào?”.





“Đừng chỉ xem xét giá trị con chó bị trộm, đánh bả rồi xử phạt hành chính. Phải xem hành vi của những người này là cướp, xử lý hình sự với mức phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe”, BĐ Hải Hà phân tích.

Xử nghiêm cả người thả rông lẫn mua bán chó gian

Bên cạnh bức xúc kẻ đánh bả chó, trộm chó, nhiều BĐ cũng bức xúc không kém trước vấn nạn thả chó rông ở đô thị. BĐ Tần Trần đặt câu hỏi: “Phẫn nộ với bọn trộm đánh bả chó, nhưng việc nuôi chó thả rông cho phóng uế bừa bãi đầy đường trong khu dân cư thì có đáng phẫn nộ không?”.

BĐ Trác Nguyễn cho biết: “Biết chó là con vật yêu thương của nhiều người nhưng chó thả rông ra đường là không đúng, vừa gây nguy hiểm cho người đi đường, vừa phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh và dễ lây truyền bệnh sán chó cho người khác...”.

BĐ Dung Dung bức xúc hơn khi cho rằng: “Trộm chó là vi phạm pháp luật nhưng thả chó chạy rông cũng vi phạm pháp luật. Trộm chó chưa thấy hậu quả chết người nhưng chó thả rông cắn người khác thì đã có người chết rồi đó”.

Trong khi đó, BĐ Dương Văn Tuấn cho biết: “Theo bài báo, tại cơ quan công an, Bình khai nhận sau khi đánh bả và trộm chó đã chở đi bán cho một quán thịt chó (chưa rõ địa chỉ) với giá 300.000 đồng. “Bạn hàng” mà không rõ địa chỉ? Tên này ngoan cố, bảo vệ nguồn tiêu thụ chó đây”.

BĐ Tứ thì đề nghị: “Mong công an làm cho tới nơi tới chốn luôn: làm rõ quán thịt chó nào đã mua chó bị đánh bả do Bình bán, có bao nhiêu quán thịt chó liên quan đến Bình, và có hình thức xử phạt nặng các quán thịt chó này”.

“Các quán thịt chó mua hàng gian là “nguồn gốc” của nạn đánh bắt chó. Nếu không có nơi tiêu thụ hàng gian này, thì bắt chó để làm gì? Phải điều tra và “trị” các quán thịt chó này thì mới hết nạn bắt trộm chó”, BĐ N.H thẳng thắn.