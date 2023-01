Quảng Ngãi: Tạm giữ hình sự, khám xét nhà kẻ nổ súng tại quán nhậu

Ngày 11.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Quang Thịnh (27 tuổi, trú thôn An Điềm 2, xã Bình Chương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

​Theo Cơ quan ANĐT, Thịnh có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

​Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, tối 17.11.2022, Thịnh đi ngang qua quán nhậu Uyên (thuộc khu dân cư Đông Nam, TT.Châu Ổ, H.Bình Sơn) thì được một nhóm người rủ vào quán nhậu cùng. Trong lúc nhậu, Thịnh và nhóm người này xảy ra mâu thuẫn.





Sau đó, Thịnh dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát để hù dọa nhưng bị nhóm người này khống chế, đánh gây thương tích. Nhận được tin báo, Công an H.Bình Sơn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ngày 18.11.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Sơn ra quyết định truy tìm Phạm Quang Thịnh. Đến ngày 22.11.2022, Thịnh đến Công an H.Bình Sơn trình diện. Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng rulo, 4 viên đạn và 2 vỏ đạn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi điều tra làm rõ.