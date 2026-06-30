Quảng Ngãi tìm động lực mới cho kinh tế tư nhân

Chương trình quy tụ lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia cùng gần 100 doanh nghiệp, doanh nhân.

Biến việc mở rộng không gian hành chính thành mở rộng không gian kinh tế

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, ông Lê Trí Hải, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng Quảng Ngãi sau hợp nhất đang đứng trước bài toán phát triển mới, làm sao biến việc mở rộng không gian hành chính thành mở rộng không gian kinh tế.

Ông Lê Trí Hải, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn ẢNH: BTC

Theo ông Hải, địa phương sở hữu nhiều lợi thế nổi bật như Khu kinh tế Dung Quất, hệ thống cảng biển, công nghiệp lọc hóa dầu, các khu công nghiệp cùng tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, du lịch sinh thái, kinh tế cửa khẩu và logistics. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là giải quyết từng vướng mắc riêng lẻ mà phải nhận diện các điểm nghẽn mang tính dài hạn để hình thành các nhóm giải pháp chính sách, quản trị và hợp tác công - tư.

Phát biểu chào mừng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng khẳng định doanh nghiệp luôn được xác định là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế địa phương. Thành công của doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng phát biểu ẢNH: BTC

Ông cho biết năm 2025, GRDP của Quảng Ngãi tăng 10,2%, cao nhất khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên, đứng thứ 6 cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 36.000 tỉ đồng, là năm thứ tư liên tiếp vượt dự toán Trung ương giao. Đặc biệt, theo Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025 do VCCI công bố, Quảng Ngãi xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ngãi bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian liên kết rộng hơn giữa vùng ven biển, đồng bằng và miền núi. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên tinh thần "lắng nghe chân thành, hành động quyết liệt, hỗ trợ thực chất, phục vụ hiệu quả".

Đề xuất nhằm nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân

Tại phiên tham luận, nhiều chuyên gia và doanh nhân đã đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại diễn đàn ẢNH: BTC

TS Nguyễn Tố Như, Giám đốc Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, đề xuất mô hình hợp lực giữa chính quyền, doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ sở giáo dục đại học trong phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo bà, doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ hiện không chỉ thiếu vốn mà còn thiếu năng lực quản trị, nhân lực chất lượng cao và cơ chế hỗ trợ sau đào tạo. Vì vậy, các chương trình hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và có cơ chế đánh giá hiệu quả cụ thể.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, bà Phạm Thị Xuân Thùy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Kon Tum, chia sẻ mô hình phát triển nông nghiệp đổi mới sáng tạo theo chuỗi liên kết "5 nhà", kết hợp kinh tế tuần hoàn và chuyển giao công nghệ. Doanh nghiệp kiến nghị xây dựng các trạm chuyển giao công nghệ tại vùng sản xuất chủ lực, thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, đồng thời hoàn thiện cơ chế khuyến khích các mô hình nông nghiệp xanh và hữu cơ.

Đại biểu nêu ý kiến tại diễn dàn ẢNH: BTC

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Lê Văn Hiểu, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, V, Chủ tịch HĐQT Công ty Seatech, gợi mở nhiều hướng phát triển dựa trên kinh tế tri thức, logistics, kinh tế tuần hoàn và kết nối liên vùng. Trong đó, đáng chú ý là các đề xuất về phát triển hạ tầng chiến lược kết nối Quảng Ngãi với Kon Tum, mở rộng không gian tăng trưởng từ Dung Quất đến Măng Đen và thúc đẩy các mô hình hợp tác công - tư thế hệ mới.

Phiên đối thoại mở sau đó ghi nhận nhiều ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp xoay quanh các nội dung như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển logistics, nguồn nhân lực, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng cơ chế hợp lực công - tư nhằm biến lợi thế không gian thành động lực tăng trưởng thực chất.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức cho biết toàn bộ ý kiến, kiến nghị sẽ được tổng hợp, phân loại theo từng nhóm nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, các bộ, ngành Trung ương cũng như những vấn đề có thể triển khai thí điểm.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện báo cáo của vòng đối thoại Quảng Ngãi, đồng thời đóng góp vào báo cáo chung của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin giữa chính quyền và doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thể chế và tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.