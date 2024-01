Quảng Ngãi: Truy quét, ngăn chặn đào vàng trái phép

Ngày 11.1, Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an xã Trà Thanh (H.Trà Bồng) phát hiện một điểm đào vàng trái phép.

Lực lượng công an phát hiện điểm đào, đãi vàng trái phép CÔNG AN XÃ TRÀ THANH

Theo đó, ngày 8.1, Công an xã Trà Thanh tuần tra, truy quét một điểm đào vàng trái phép tại Suối Lát (thôn Gỗ, xã Trà Thanh). Tại đây, lực lượng công an phát hiện một lán trại có 2 người đang ở.

Khi phát hiện lực lượng công an, 2 người này nhanh chóng bỏ chạy vào rừng để trốn.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lán trại phục vụ đào đãi vàng trái phép CÔNG AN XÃ TRÀ THANH

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng, gồm: cuốc, xẻng, xà beng, ống nước… Bên trong lán trại có quần áo và một số vật dụng khác. Công an xã Trà Thanh đã phá hủy lán trại và xác minh 2 người liên quan.

Công an xã Trà Thanh làm việc với người đào đãi vàng trái phép CÔNG AN XÃ TRÀ THANH

Qua điều tra, Công an xã Trà Thanh xác định được 2 người liên quan đến việc đào đãi vàng trái phép là ông H.V.K và N.Đ.A, cùng ở thôn Gỗ (xã Trà Thanh).

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ đào đãi vàng trái phép nói trên để xử lý theo quy định.