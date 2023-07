Quảng Ngãi: Từ năm 2021 - 2023 thu ngân sách đạt 85.300 tỉ đồng

Ngày 22.7, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ năm 2021 - 2023, tổng thu ngân sách của tỉnh này đã có kết quả tốt. Cụ thể, giai đoạn này tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách đạt 85.300 tỉ đồng, đạt 75% kế hoạch của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Dự kiến nhiệm kỳ này tỉnh Quảng Ngãi sẽ thu ngân sách hơn 134.700 tỉ đồng, vượt gần 24% so với kế hoạch đưa ra.

Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, nơi đóng góp ngân sách rất lớn cho tỉnh Quảng Ngãi P.A

Cùng với thu ngân sách, nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội khác của tỉnh Quảng Ngãi cũng có kết quả đáng mừng. Theo đó, Quảng Ngãi được đánh giá là tỉnh có quy mô nền kinh tế (GRDP) lớn nhất trong khu vực. Trong đó, GRDP năm 2022 là 121.300 tỉ đồng, đứng thứ 4/14 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt hơn 100 triệu đồng/người.

Theo Sở TT-TT tỉnh Quảng Ngãi, trong công tác chuyển đổi số, tỉnh này cũng có bước vượt bậc đáng kể. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, Bộ TT-TT công bố kết quả chuyển đổi số năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng 24 bậc so với năm trước và đứng thứ 26/63 tỉnh, thành cả nước (năm 2021 xếp vị trí thứ 50). Quảng Ngãi còn xếp thứ 17/63 về chính quyền số, thứ 17/63 về kinh tế số và thứ 15/63 về xã hội số.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng cải thiện đáng kể các chỉ số khác. Trong đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 33/63 tỉnh, thành phố (tăng 12 bậc so với năm 2021); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố (tăng 12 bậc so với năm 2021) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố (tăng 20 bậc so với năm 2021).

Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất cũng đóng góp không nhỏ đối với ngân sách tỉnh Quảng Ngãi HẢI PHONG

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này đang cầu tiến, mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các tầng lớp nhân dân để cho tỉnh ngày càng phát triển. Ông Đặng Văn Minh tin rằng, với sự đoàn kết, đồng lòng, chắc chắn tỉnh Quảng Ngãi sẽ đạt các mục tiêu kinh tế, xã hội đưa ra trong thời gian đến.