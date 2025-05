Quảng Ngãi: Vì sao trong một ngày, có nhiều người tắm biển bị sóng cuốn ra xa?

Chiều 2.5, ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết trong chiều 1.5, trên địa bàn H.Mộ Đức xảy ra 2 vụ tắm biển bị sóng cuốn ra xa, trong đó có 4 người bị mất tích. Đến 15 giờ 30 hôm nay 2.5, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân, lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đêm tại H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 ngày 1.5, tại bãi biển thôn Tân Định (xã Thắng Lợi, H.Mộ Đức), một nhóm 4 học sinh rủ nhau đi tắm biển thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi ra xa. Người dân phát hiện và cứu được em Đ.V.B (16 tuổi, ở xã Đức Nhuận, H.Mộ Đức), còn 3 em mất tích gồm: L.M.K (16 tuổi), L.B.L (14 tuổi, cùng ở xã Đức Nhuận) và Đ.M.T (14 tuổi, ở TT.Ba Tơ, H.Ba Tơ).

Tiếp đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, một vụ khác xảy ra tại bãi biển xã Đức Chánh (Mộ Đức). Em P.A.T (16 tuổi, ở xã Đức Chánh) bị sóng cuốn mất tích khi đang tắm biển.

Còn tại bãi biển Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi), chỉ trong hai ngày 30.4 - 1.5, Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê đã cứu hộ thành công 11 người bị sóng cuốn ra xa bờ trong lúc tắm biển. Cụ thể, trong ngày 30.4, ứng cứu thành công 3 học sinh bị đuối nước; ứng cứu, đưa vào bờ an toàn 5 học sinh và 3 người dân, du khách trong ngày 1.5.

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê cho biết, các nạn nhân bị sóng cuốn xa bờ trong lúc tắm biển vào buổi chiều, thời điểm này bãi biển có cả nghìn người đến tắm. Rất may, các trường hợp này đều được người dân và các thành viên Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê phát hiện, ứng cứu kịp thời.

"Từ ngày thành lập đến nay, Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê (trực thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Quảng Ngãi) đã cứu trên 40 trường hợp đuối nước, bị sóng cuốn xa bờ", ông Ân nói.

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang tìm kiếm những người tắm biển bị sóng cuốn mất tích ở H.Mộ Đức ẢNH: CTV

Ông Phan Cao Lâm, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Quảng Ngãi, cho biết đang triển khai cài đặt hệ thống phao bơi để cảnh báo người dân, du khách tắm biển trong khu vực an toàn, tránh xa các dòng chảy xa bờ, nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở khu vực bãi biển Mỹ Khê.

"Ngoài tăng cường cảnh báo, nhắc nhở du khách, giám sát tại các bãi tắm thì vấn đề nhân lực, phương tiện cứu hộ luôn được chuẩn bị sẵn sàng, để khi xảy ra sự cố thì tổ chức ứng cứu kịp thời. Chúng tôi cũng khuyến cáo du khách khi tắm biển không được chủ quan, cần tuân thủ các nội quy và hướng dẫn ở các khu du lịch, bãi tắm", ông Lâm nói.

Có thể do dòng chảy RIP hút ra xa

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nguyên nhân các nạn nhân bị sóng cuốn ra xa bờ, bị đuối nước ở Quảng Ngãi vào chiều 1.5 có thể là do dòng chảy RIP hút ra xa.

Rất đông người dân, du khách tắm biển Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi) ẢNH: T.P

Theo ông Sỹ, dòng RIP là một luồng nước mạnh chảy theo hướng vuông từ bờ ra biển, tuy với kích thước rất nhỏ, nhưng tốc độ có thể đạt cực đại tới 2 m/giây. Với vận tốc này, trong khoảng 1 phút, dòng RIP có thể cuốn trôi người tắm biển ra xa bờ khoảng 120 m. Khi đó, hầu như không ai có khả năng bơi được vào bờ.

Do có kích thước của dạng hoàn lưu "tế bào", nên dòng RIP rất nhạy cảm với sự biến đổi của thời tiết. Dòng RIP có bề rộng dọc bờ từ 3 - 30 m và chiều dài ra biển từ 100 - 150 m. Dòng RIP có cấu trúc thẳng đứng rất phức tạp, nó được hình thành do sự kết hợp của các thành phần dòng nằm ngang và thành phần dòng thẳng đứng, do đó bản chất của dòng RIP chính là một dạng dòng xoáy cục bộ.

"Với sự tồn tại của dòng RIP chảy xoáy ở các bãi tắm, người tắm biển nếu chủ quan, không hiểu biết và không nắm được cách phòng tránh thì rất nguy hiểm và dễ bị chết đuối khi bị rơi vào dòng RIP. Khi đi tắm biển người dân cần lưu ý con nước thủy triều, nơi không có sóng vỗ bờ và tĩnh lặng; khi tắm có dòng nước chảy lùa dưới chân hút ra ngoài thì nên lên bờ và tránh xa", ông Sỹ khuyến cáo.