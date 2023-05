Quảng Ngãi: Xảy ra mâu thuẫn, chồng đâm vợ tử vong

Ngày 12.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt ông Phạm Minh Lưu (51 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây C, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi) vì có hành vi đâm vợ dẫn đến tử vong.

Ông Lưu tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào tối 10.5, ông Lưu đi ăn giỗ về, muốn vợ là bà N.T.H (41 tuổi) qua ngủ chung giường. Lúc này, bà H. đang ngủ với con gái nên không đồng ý. Bực tức, ông Lưu xuống bếp lấy con dao (dài khoảng 30 cm) đe dọa, nên bà H. đồng ý qua ngủ chung.

Khi bà H. nằm trên giường, cả 2 vợ chồng xảy mâu thuẫn dẫn đến giằng co, ông Lưu lấy con dao đâm 3 nhát vào đùi bà H. làm đứt động mạch, dẫn đến mất máu nhiều, tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an P.Trương Quang Trọng phối hợp Công an TP.Quảng Ngãi và Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương xác minh, điều tra và truy tìm ông Lưu. Đến ngày 11.5, Phòng CSHS đã bắt giữ ông Lưu để điều tra làm rõ vụ việc.

Gia đình đang lo tang lễ cho bà N.T.H HẢI PHONG

Theo người dân địa phương, hằng ngày, bà H. bán xu xoa (một loại món ăn nấu từ rong biển) trên đường Nguyễn Văn Linh (P.Trương Quang Trọng). Gia đình bà H. có 3 người con, con trai lớn đi bộ đội đã xuất ngũ, hiện làm công nhân, con gái thứ 2 đang học tại Đà Nẵng và con gái út đang học phổ thông. Sự việc trên khiến người dân xung quanh bàng hoàng, xôn xao, xót thương cho bà H.