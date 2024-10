Quảng Ngãi xử lý nhiều kẻ trộm cau

Cau tăng giá kỷ lục

Quảng Ngãi là một trong những địa phương có diện tích trồng cau lớn với khoảng 2.000 ha, tập trung nhiều nhất ở H.Sơn Tây (khoảng 1.000 ha). Với giá cau dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, người trồng cau đã có lãi. Hiện nay, cau tươi đang tăng giá mạnh, nhiều người trồng cau ở tỉnh Quảng Ngãi vui mừng.

Vườn cau của người dân ở H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều người trồng cau cho biết, những năm trước giá cau cao nhất chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg. Năm nay giá cau tăng đột biến, ngay từ đầu vụ đã có giá gần 50.000 đồng/kg, và hiện nay đã lên đến 80.000 đồng/kg. Cau tăng giá phi mã, người dân Quảng Ngãi so sánh mỗi tạ cau tương đương một chỉ vàng.

Ông Trần Văn Nam (ở xã Hành Đức, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cho biết, gia đình ông trồng 400 cây cau từ 5 đến 6 năm tuổi. Với giá cau như hiện nay, mỗi cây cau mang lại cho gia đình ông khoảng 1 triệu đồng. "Từ khi trồng cau đến nay, tôi thấy đây là lần đầu tiên giá cau cao như vậy. Người trồng cau chúng tôi rất phấn khởi", ông Nam nói.

Đại lý thu mua cau ở Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Theo thương lái thu mua cau ở Quảng Ngãi, sau khi thu mua cau tươi họ sẽ sấy khô rồi bán lại cho các đầu nậu để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Ấn Độ… với mục đích để sản xuất kẹo cau.

Ông Phan Công Huân, Trưởng phòng NN-PTNT H.Nghĩa Hành cho biết, toàn huyện có trên 700 ha cây cau. Sản lượng thu hoạch cau trong 6 tháng năm 2024 ước tính là 3.150 tấn, tăng 101 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Bắt hàng loạt kẻ trộm cau

Cau tăng giá, kéo theo việc nhiều vườn cau đã xảy ra nạn hái trộm cau, nhất là khu vực miền núi. Gần đây, Công an xã Sơn Ba (Sơn Hà), xã Sơn Tịnh (Sơn Tây) và xã Trà Hiệp (Trà Bồng) ở Quảng Ngãi đã liên tiếp phát hiện, bắt và xử lý nhiều kẻ hái trộm cau.

Những kẻ trộm cau bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN XÃ SƠN BA

Khoảng 15 giờ ngày 13.10, nhận được tin báo của người dân, ở thôn Làng Bung (xã Sơn Ba) về việc có người lạ lén lút vào vườn của gia đình để hái trộm cau, Công an xã Sơn Ba đã tiến hành xác minh và xác định được kẻ trộm là Đ.V.S (31 tuổi, ở TT.Di Lăng, Sơn Hà), đồng thời thu giữ tang vật là 2 buồng cau và 1 xe máy.

Ngoài ra, Công an xã Sơn Ba còn bắt quả tang 4 kẻ trộm cau đều ở xã Ba Dinh (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) có hành vi trộm cắp 39 kg cau của ông Đ.V.N (ở xã Sơn Ba). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do giá cau tươi tăng cao nên nảy sinh ý định trộm cắp. Cau thường được trồng ở trong vườn, tách biệt với nhà dân nên khi trộm khó bị phát hiện. Lợi dụng điều đó, chúng lùng sục để hái trộm mang đi bán.

Liên quan đến sự việc trên, Công an xã Sơn Ba đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Sơn Ba ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 người trộm cau trên, với số tiền 2,5 triệu đồng/người về hành vi trộm cắp tài sản.

Cau được trồng rất nhiều ở các huyện miền núi Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Thiếu tá Nguyễn quốc Vương, Trưởng công an xã Sơn Ba cho biết, năm nay quả cau tươi được giá nên nhiều người đã lẻn vào các vườn hái trộm quả cau đem bán. "Với quyết tâm loại bỏ tình trạng trộm cắp cau trong mùa cau lên giá, chúng tôi sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và pháp luật trong công tác bắt và xử lý loại đối tượng này", thiếu tá Vương nói.

Vót nhọn lồ ô ngăn kẻ trộm cau

Tại huyện miền núi Sơn Tây (thủ phủ cau ở Quảng Ngãi), cau tăng giá kỷ lục, người dân rất vui mừng, nhưng cũng lo lắng nạn trộm cau hoành hành.

Trước đó, năm 2018, khi cau có giá 30.000 đồng/kg, nạn trộm cau đã xảy ra liên tục. Thời điểm trên, người dân H.Sơn Tây dùng lưỡi dao lam, đinh... đóng chi chít quanh thân cây để giữ tài sản. Nhưng chính quyền địa phương không cho phép việc làm này vì nguy hiểm đến tính mạng con người. Vì vậy, người dân xứ ngàn cau đã dùng lồ ô vót nhọn cột quanh thân cây hoặc quấn thép gai để ngăn trộm cau. Đồng thời, người dân còn dựng lều, túc trực 24/24 giờ ở các vườn cau xa khu dân cư. Công an địa phương cũng thường xuyên tuần tra, ngăn ngừa và xử lý nạn trộm cau.

Người dân vót lồ ô quấn quanh thân cây cau để chống trộm ẢNH: H.P

Song có thời điểm giá cau chạm đáy, khiến người trồng cau lao đao. Như năm 2014, cau rớt giá thê thảm, chín vàng khắp vườn nhưng thương lái không thu mua. Nhiều nông dân đã chặt bỏ cau để chuyển sang các loại cây trồng khác.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho biết, mặc dù giá cau đang tăng cao nhưng ngành nông nghiệp không khuyến khích nông dân phá bỏ các loại cây trồng khác để ồ ạt trồng cau. "Như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu như giá cau trong những năm tới rớt giá. Người trồng cau nên trồng xen kẽ với các loại cây trồng phù hợp, hoặc trồng ở bờ rào… Đa dạng hóa cây trồng sẽ giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định hơn," ông Trung khuyến cáo.