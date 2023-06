Quảng Ngãi: Xúc phạm lực lượng công an, 2 người bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 2.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận xúc phạm uy tín lực lượng công an nhân dân, với tổng số tiền phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện Đ.T.T (31 tuổi, ở xã Phổ Thuận, TX.Đức Phổ) và P.N.N (36 tuổi, ở xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi) sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận xúc phạm uy tín lực lượng công an nhân dân.

Công an làm rõ vụ người sử dụng Facebook đăng tải bình luận xúc phạm uy tín lực lượng công an nhân dân CÔNG AN CUNG CẤP

T. và N. thừa nhận với cơ quan chức năng về hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, cả hai chủ động gỡ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.T.T và P.N.N, mỗi trường hợp 5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khuyến cáo mọi người cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ứng xử văn hóa, văn minh trong sử dụng mạng xã hội; không lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin giả, đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, bịa đặt... Mọi hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.