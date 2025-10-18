Quảng Ninh: Dự án 10B phường Quang Hanh tái khởi động sau 2 năm

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc cho phép dự án 10B phường Quang Hanh tiếp tục được triển khai nhằm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, tránh gây lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định bảo vệ môi trường.

Dự án khu đô thị 10B phường Quang Hanh tái khởi động ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp - Môi trường, UBND P.Quang Hanh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ giám sát quá trình thi công, đặc biệt là các hạng mục lấn biển, kè bao, nạo vét và phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ, thi công đúng quy mô, tiến độ, phạm vi được phê duyệt.

Dự án khu đô thị 10B phường Quang Hanh được phê duyệt năm 2021, tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỉ đồng, quy mô gần 32 ha; trong đó có 3,9 ha nằm trong khu vực bảo vệ 2 (vùng đệm) của vịnh Hạ Long. UBND tỉnh khẳng định dự án có đầy đủ cơ sở pháp lý, được đấu giá quyền sử dụng đất và đã có văn bản xin ý kiến Bộ VH-TT-DL về phần diện tích chồng lấn vùng đệm.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự án có đủ thủ tục pháp lý để triển khai thi công ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trước đó, tháng 9.2023, Ban quản lý vịnh Hạ Long trong quá trình kiểm tra, giám sát hiện trường đã phát hiện đơn vị thi công đổ đất trực tiếp xuống khu vực bãi lầy mà không xây dựng kè vây bảo vệ, gây nguy cơ tác động xấu đến môi trường vịnh. Ngay sau đó, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã có văn bản gửi các sở, ngành chức năng đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ môi trường.

Đến tháng 11.2023, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra thực tế và xác định chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy trình thi công như nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở TN-MT Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án vì không công khai báo cáo ĐTM, chưa thi công hệ thống kè bao quanh nhưng đã đổ đất, đá trực tiếp xuống vùng nước ven bờ; đồng thời không thực hiện nạo vét bùn trước khi san lấp, khiến lượng bùn bị thủy triều cuốn trôi, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước khu vực.

Sau đó, dự án dừng thi công suốt 2 năm qua, đến nay đã tái khởi động. Việc dự án dừng thi công đã gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù doanh nghiệp khi đó đã trúng đấu giá, có đủ thủ tục để triển khai thi công.

Vịnh Hạ Long hiện có diện tích 1.553 km2, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Khi lập hồ sơ ghi danh, vùng đệm được xác định trong phạm vi 4 - 5 km từ ranh giới vùng lõi, bao gồm nhiều khu vực dân cư thuộc P.Quang Hanh, P.Cẩm Phả, đặc khu Vân Đồn và một phần quần đảo Cát Bà (Hải Phòng).

Tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc duy trì vùng đệm quá rộng đã gây khó khăn trong công tác quản lý và phát triển hạ tầng đô thị, do đó đã đề xuất điều chỉnh lại ranh giới vùng đệm nhưng vẫn giữ nguyên giá trị nổi bật toàn cầu của di sản và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.