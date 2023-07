Quảng Ninh: Hai người bị xử phạt vì lập nhóm Zalo 'báo chốt CSGT'

Ngày 14.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 quản trị viên nhóm Zalo về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, 2 người này lập nhóm Zalo để "báo chốt CSGT" đang làm nhiệm vụ.

Ông N.A.H tại cơ quan công an THÂN NINH

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian vừa qua, các phòng nghiệp vụ của đơn vị, gồm: Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Phòng CSGT đường bộ đường sắt và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh tài khoản quản trị của 16 nhóm kín trên ứng dụng Zalo, với số lượng thành viên lên tới 15.000 người.

Đây là các nhóm thường xuyên tương tác, trao đổi, thông báo vị trí hoạt động của các tổ công tác kiểm soát giao thông trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định và làm việc với 2 trường hợp là quản trị viên của 11 nhóm trên ứng dụng Zalo có hoạt động báo chốt giao thông là N.A.H (41 tuổi) và P.Đ.T (51 tuổi) đều trú tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, N.A.H và P.Đ.T thừa nhận là người tạo lập, quản lý các nhóm trên, mục đích thông báo vị trí, hoạt động thanh tra, kiểm soát của các tổ công tác CSGT để thành viên trong nhóm được biết, tránh né, có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.A.H và P.Đ.T, số tiền 7,5 triệu đồng/người; đồng thời thực hiện vô hiệu hóa 11 nhóm Zalo do 2 người này quản lý.