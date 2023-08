Quảng Ninh: Hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân vụ sập lò than 120 triệu đồng

Ngày 27.8, thông tin từ Công ty CP Than Vàng Danh cho biết, đơn vị này đang phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức lo hậu sự cho 4 công nhân thiệt mạng trong vụ sập lò than. Trước mắt, doanh nghiệp này cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 120 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân.

Đoàn công tác của Bộ Công thương và UBND tỉnh Quảng Ninh nghe báo cáo diễn biến vụ việc Q.M.G

Cụ thể, Công ty CP Than Vàng Danh đã hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 70 triệu đồng; UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 20 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 20 triệu đồng và Công đoàn TKV hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 10 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 20 hôm qua 26.8, tại khu cánh gà, phân xưởng khai thác 3 (Công ty CP Than Vàng Danh) đã xảy ra vụ sập lò than khiến 4 công nhân mỏ bị vùi lấp.

Sau khoảng 50 phút tìm kiếm, lúc 20 giờ 10 cùng ngày (26.8), 4 thi thể công nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Danh tính 4 công nhân mỏ sau đó được xác định là các anh: Lương Hoài Nam (30 tuổi, quê quán xã Hồng Việt, H.Đông Hưng, Thái Bình); Trương Văn Đại (33 tuổi, trú tại P.Vàng Danh, TP.Uông Bí); Nguyễn Đức Thảo (35 tuổi, quê quán Quỳnh Hội, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình); Phạm Tiến Dũng (36 tuổi, trú tại P.Mạo Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do những ngày qua tại khu vực Vàng Danh (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) có mưa lớn dẫn đến bục túi nước gây sập lò than.

Cũng trong chiều nay (27.8), Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã tới làm việc với Công ty CP Than Vàng Danh liên quan đến vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên.

Nơi xảy ra vụ sập lò than khiến 4 công nhân thiệt mạng N.K

Tại cuộc kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Diên yêu cầu TKV và Công ty CP Than Vàng Danh vận dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp để hỗ trợ tối đa cho các gia đình công nhân thiệt mạng. Công ty CP Than Vàng Danh phối hợp làm việc với các cục, vụ của Bộ Công thương và các cơ quan chức năng để làm rõ các quy định, quy chuẩn an toàn trong lao động của doanh nghiệp đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và việc xảy ra sự cố chỉ là điều không mong muốn, bất khả kháng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị TKV qua vụ việc lần này, cần phải rà soát lại các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của ngành liên quan đến công tác an toàn lao động để đề xuất, kiến nghị nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung thêm các quy định hệ số an toàn lao động trong khai thác hầm lò.