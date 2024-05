Quảng Ninh rà soát các dự án cây xanh theo yêu cầu của Bộ Công an

Ngày 13.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ 2019 - 2023 theo các nội dung yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.



Quảng Ninh rà soát các dự án trồng cây xanh đô thị theo yêu cầu của Bộ Công an LÃ NGHĨA HIẾU

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ninh tổng hợp, tham mưu văn bản cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Các nội dung cung cấp cụ thể: cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, thành phố cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án; quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán; toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh; danh sách các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh, UBND huyện liên quan đến việc thực hiện dự án (từ khi duyệt cấp ngân sách đến khi thanh quyết toán công trình); danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án…

Việc rà soát trên của tỉnh Quảng Ninh theo ý kiến của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại văn bản số 1479/YC-ANĐT-P4 ngày 22.4.2024 về yêu cầu cơ quan cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có ý kiến chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh, các ban quản lý dự án của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ 2019 - 2023 do đơn vị triển khai thực hiện; các hồ sơ thanh tra, kiểm tra đối với các dự án theo các nội dung yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Hàng vạn cây xanh được trồng mới trên các tuyến đường trục chính ở Quảng Ninh thời gian qua LÃ NGHĨA HIẾU

Trong công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, căn cứ điều 88 bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Tìm hiểu của Thanh Niên cho thấy, trong nhiều năm qua, Quảng Ninh là địa phương đầu tư rất lớn cho hệ thống cây xanh đô thị với ngân sách chi trả hàng trăm tỉ đồng. Nhiều tuyến đường được trồng hoa, cây xanh dày đặc trên vỉa hè lẫn dải phân cách.