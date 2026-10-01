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    Giáo dục

    Quảng Ninh: Tạm đình chỉ cô giáo bị phản ánh đánh học sinh

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Đảng ủy đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý vụ một giáo viên Trường tiểu học Cái Rồng bị phụ huynh phản ánh có hành vi không chuẩn mực với học sinh.

    Trước đó, ngày 29.9, Trường tiểu học Cái Rồng báo cáo vụ việc liên quan đến cô Nguyễn Thị Yến. Nhà trường sau đó tạm đình chỉ giảng dạy và công tác chủ nhiệm đối với giáo viên này để xác minh.

    Quảng Ninh: Tạm đình chỉ cô giáo tác động vật lý với học sinh - Ảnh 1.

    Trường tiểu học Cái Rồng

    ẢNH: V.Đ

    Theo đại diện đặc khu Vân Đồn, phụ huynh phản ánh cô Yến có hành vi đánh học sinh. Ban đầu nữ giáo viên không thừa nhận, nhưng sau khi nhà trường xác minh, cô Yến đã thừa nhận có hành vi không chuẩn mực.

    Ông Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn, yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm nếu xác định có vi phạm. Trường hợp vi phạm sẽ áp dụng hình thức xử lý cao nhất trong khung quy định, không bao che, né tránh hoặc xử lý không đúng mức.

    Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu phối hợp với nhà trường và phụ huynh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, đồng thời không để vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

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