Quảng Ninh: Tạm đình chỉ cô giáo bị phản ánh đánh học sinh

Trước đó, ngày 29.9, Trường tiểu học Cái Rồng báo cáo vụ việc liên quan đến cô Nguyễn Thị Yến. Nhà trường sau đó tạm đình chỉ giảng dạy và công tác chủ nhiệm đối với giáo viên này để xác minh.

Trường tiểu học Cái Rồng ẢNH: V.Đ

Theo đại diện đặc khu Vân Đồn, phụ huynh phản ánh cô Yến có hành vi đánh học sinh. Ban đầu nữ giáo viên không thừa nhận, nhưng sau khi nhà trường xác minh, cô Yến đã thừa nhận có hành vi không chuẩn mực.

Ông Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn, yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm nếu xác định có vi phạm. Trường hợp vi phạm sẽ áp dụng hình thức xử lý cao nhất trong khung quy định, không bao che, né tránh hoặc xử lý không đúng mức.

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu phối hợp với nhà trường và phụ huynh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, đồng thời không để vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.