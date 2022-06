Quảng Ninh: Trao trả 2 người Trung Quốc bị truy nã

Ngày 8.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) bàn giao cho cơ quan Công an Trung Quốc 2 công dân Trung Quốc là đối tượng truy nã.

Trước đó, ngày 17.5, qua công tác trinh sát, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 1 người Trung Quốc có biểu hiện khả nghi tại khu 7, P.Hải Yên, TP.Móng Cái.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này không có giấy tờ tùy thân, khai nhận tên là Cai KaiHua (52 tuổi, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam để tìm đường về Trung Quốc.





Tiếp đó, đến ngày 23.5, Công an TP.Móng Cái kiểm tra phát hiện một người khác là Huang Zhuliang có hành vi nhập cảnh trái phép.

Sau khi thông tin, trao đổi với Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) Công an Quảng Ninh nhận thấy, Cai KaiHua là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) về tội "sản xuất trái phép chất ma túy"; Huang Zhuliang là đối tượng truy nã của Công an TP.Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi xác minh được nhân thân của 2 người Trung Quốc nói trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bàn giao cả hai cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) theo quy định.