Truy nã đặc biệt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết ngày 10.5 đã ra quyết định truy nã đặc biết đối bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (AIC Group).

Quyết định này căn cứ từ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn.

Theo quyết định truy nã, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn có đặc điểm nhận dạng: sẹo chấm cách 4,5 cm sau cánh mũi trái; số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu: 001169009999, cấp ngày 23.9.2019.

Nơi thường trú: căn hộ 1102, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Nơi ở hiện tại: căn hộ 1709 - 1710, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Anh Hào. Địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Điện thoại: 0916777767.

Trước đó, ngày 29.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can khác, do liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tại thời điểm công bố quyết định khởi tố vụ án và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với 9 bị can, bà Nguyễn Thanh Nhàn được xác định không có mặt tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú. Trong khi đó, nhiều cấp dưới của bà Nhàn và ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã bị bắt tạm giam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (53 tuổi, quê ở Bắc Ninh) được biết là nữ doanh nhân thành đạt nhận được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế. Trong đó, bà Nhàn từng được nhận giải nữ doanh nhân tiêu biểu "Bông hồng vàng" và từng được một số tổ chức quốc tế trao tặng danh hiệu Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004 - 2014.

AIC Group có trụ sở chính tại 69 Tuệ Tĩnh, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội và nhiều văn phòng, chi nhánh trong cả nước. Doanh nghiệp này được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập từ năm 2005 với lĩnh vực hoạt động chính là xuất khẩu lao động.





Quá trình phát triển, AIC đã mở rộng thêm nhiều thành viên và lấn sân sang nhiều mảng khác như thiết bị y tế, giáo dục, khoa học- công nghệ...và trở thành nhà thầu lớn chuyên cung cấp trang thiết bị không có đối thủ tại nhiều địa phương cũng như các cơ quan bộ, ngành.

Tính đến cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của AIC Group lần lượt đạt 5.243,1 tỉ đồng và 1.251,5 tỉ đồng. Năm 2020, AIC Group có quy mô vốn điều lệ ở mức 1.350 tỉ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp 765,23 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ sở hữu chi phối với 76,5% vốn điều lệ.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng giữa chủ đầu tư dự án và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - người đứng đầu nhà thầu cung cấp thiết bị cho dự án và một số đơn vị định giá.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được khởi công xây dựng từ năm 2008, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.5.2015, với quy mô 1.400 giường bệnh, tổng số vốn đầu tư hơn 3.370 tỉ đồng trên diện tích 70.000 m2.

Đây là tổ hợp bệnh viện khu vực đầu tiên của cả nước được xây dựng với số vốn lớn và có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, có một sân đáp trực thăng trên nóc.

Bệnh viện được chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 là khối nhà nước với quy mô xây dựng 15 tầng và 2 tầng hầm, trong đó bố trí tổng cộng 41 khoa và 700 giường bệnh, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Giai đoạn 2, khởi công từ ngày 1.12.2012, được xây dựng với quy mô 18 tầng và 700 giường bệnh cao cấp, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.370 tỉ đồng.

Đây cũng là bệnh viện được đầu tư hợp tác theo mô hình công - tư (phần vốn nhà nước 40% và 60% của tư nhân) và cũng là bệnh viện đầu tiên kết hợp công - tư trên cả nước.

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc chủ đầu tư, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC; đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu để AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỉ đồng.