Sau khi gây ấn tượng với vai phản diện trong phim Trạm cứu hộ trái tim, Quang Sự trở lại với dòng phim hình sự ở tác phẩm Đội điều tra số 7 mùa 2: Gương mặt vặn vẹo. Bộ phim được lấy cảm hứng từ những vụ án có thật được cảnh sát hình sự phá án thành công. Chính vì thế, bộ phim hứa hẹn mang đến các tình tiết hấp dẫn, chân thật cho khán giả.

Đội điều tra số 7 mùa 2: Gương mặt vặn vẹo phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật, bắt đầu từ ngày 15.12 trên đài ANTV Ảnh: ĐPCC

Đối với diễn viên Quang Sự, đây không phải là lần đầu tiên anh đảm nhận vai cảnh sát. Tuy nhiên, mỗi vai diễn đều mang đến cho anh trải nghiệm khác nhau. Chia sẻ với Thanh Niên về tính cách của nhân vật, Quang Sự cho biết: "Tôi vào vai trung tá Đình Hùng, Đội trưởng Đội điều tra thành phố. Đây là một nhân vật không chỉ mang dáng dấp của một người lãnh đạo điềm tĩnh, bản lĩnh mà còn là một con người hết lòng vì công việc, sẵn sàng lăn xả trong mọi tình huống để bảo vệ công lý, sự thật".

Quang Sự cho biết mỗi lần đóng vai cảnh sát, anh lại hiểu thêm về khó khăn, gian nan và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ cảnh sát ngoài đời thật Ảnh: ĐPCC

Đối với Quang Sự, mỗi vai diễn đều cần có sự nghiên cứu và thay đổi cách diễn sao cho phù hợp với tính cách của nhân vật. "Tôi may mắn được trải nghiệm những vai diễn cảnh sát hình sự trước đây, có vai là kiểu công an nằm vùng, sống cùng tội phạm... Mỗi một vai diễn có màu sắc, hoàn cảnh nhân vật khác nhau.Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất ở nhân vật Đình Hùng so với các vai diễn trước là chiều sâu nội tâm. Nhân vật không chỉ là một người cứng rắn, nghiêm nghị trong công việc, mà còn mang trong mình những mâu thuẫn nội tâm rất con người. Vai diễn này yêu cầu tôi phải thể hiện một cách cân bằng các yếu tố trên", anh nói. Để hiểu rõ những khó khăn, áp lực của một đội trưởng đội điều tra, anh còn tìm đến sự tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia trong ngành.

Tham gia diễn xuất từ 2007, Quang Sự để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều phim truyền hình như Hoa hồng giấy, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim... Nam diễn viên 8X còn từng nhận được học bổng và theo học Trường đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.