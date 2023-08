Quảng Trị: 2 ô tô va chạm, 1 người tử vong

Tối 17.8, tại TT.Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Theo đó, tại ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu phố 7 (TT.Cửa Việt, H.Gio Linh), xe ô tô 4 chỗ biển số 74A - 019.91 do ông H.V.T (trú tại thôn An Đức 2, TT.Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh) điều khiển, va chạm chính diện với xe ô tô 7 chỗ biển số 61A - 355.01 do ông P.V.D (44 tuổi, trú tại thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, H.Gio Linh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn THANH LỘC

Vụ tai nạn làm ông P.V.D tử vong, mắc kẹt trong xe; ông H.V.T bị thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện cũng như đưa thi thể nạn nhân tử vong bị mắc kẹt ra khỏi xe; đồng thời phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Cách đây 1 tháng, con trai ông P.V.D là P.M.A (22 tuổi) cũng bị tai nạn giao thông, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê.