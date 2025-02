Quảng Trị: 5 giám đốc sở, 1 trưởng ban miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh

Chiều 20.2, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 29 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả một số nghị quyết quan trọng đồng thời biểu quyết để miễn nhiệm một số ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đối với ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng cho các cán bộ được bầu, thôi chức ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ẢNH: B.H

Miễn nhiệm chức ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Văn Quảng, Giám đốc Sở TN-MT; ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Xây dựng do được điều động, bố trí công tác khác. Miễn nhiệm ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH; ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở TT-TT; bà Hồ Thị Lệ Hà, Trưởng Ban dân tộc tỉnh do tự nguyện nghỉ công tác để sắp xếp tổ chức bộ máy và ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị do được điều động đến địa phương khác.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết với tỉ lệ tán thành cao, bầu đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, giữ chức ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.