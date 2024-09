Quảng Trị: Bắt giữ bị can trốn truy nã ở Hà Giang

Ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ bị can bị truy nã Lê Văn Huy (35 tuổi, ở thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ, Quảng Trị) khi đang lẩn trốn tại Hà Giang.

Bị can bị truy nã Lê Văn Huy tại cơ quan điều tra ẢNH: T.L.

Theo hồ sơ vụ án, Huy có thời gian sinh sống và làm việc tại một số tỉnh, thành phía nam và có mối quan hệ xã hội phức tạp. Tháng 6.2022, do làm ăn thua lỗ, có nhiều khoản nợ không đủ khả năng chi trả, Huy trở về xã Cam Tuyền.

Đến tháng 7.2022, chị V.T.M (26 tuổi, ở xã Cam Tuyền - đang làm việc tại TP.HCM) đã nhờ Huy giới thiệu để mua đất tại TT.Cam Lộ. Lợi dụng lòng tin của chị M., Huy đã đưa thông tin giả về việc cần bán một thửa đất tại TT.Cam Lộ với giá 600 triệu đồng.

Tin lời Huy, chị M. sau đó đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc, tiền mua đất và nhờ Huy xử lý các thủ tục.

Tháng 9.2022, Huy cùng chị M. đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh H.Cam Lộ để làm các thủ tục. Sau đó, Huy đưa cho chị M. một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên chị M.

Ngày 30.6.2023, chị M. tìm hiểu thì biết được không có thửa đất như các giấy tờ mà Huy đã giao. Nghi ngờ Huy làm các thủ tục giả để chiếm đoạt số tiền hơn 600 triệu đồng, chị M. làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huy gửi Công an tỉnh Quảng Trị.

Tiếp nhận thông tin, xác định các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất mà Huy đưa cho chị M. là giả, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, Huy cho biết bản thân cũng là nạn nhân và không biết các giấy tờ đưa cho chị M. là giả. Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập các chứng cứ để xác minh lời khai của Huy là giả dối.

Ngày 21.6, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, thời điểm này Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23.7, Công an tỉnh đã ban hành quyết định truy nã đối với Huy. Đầu tháng 9, lực lượng chức năng xác định Huy đang lẩn trốn ở Lào Cai, sau đó di chuyển qua tỉnh Hà Giang. Ngày 19.9, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Huy khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú gần bến xe tỉnh Hà Giang.

Hiện bị can Huy đã được di lý về tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.