Quảng Trị: Bắt nghi phạm vận chuyển 6.000 viên ma túy trên QL1

Sáng 11.8, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp trên QL1.

Trước đó, vào tối 7.8, Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1 thì nhận được thông tin có phương tiện nghi vấn đang lưu thông qua địa bàn.

Hồ Văn Việt cùng tang vật ma túy THANH LỘC

Sau khi thông báo với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và nhận được chỉ đạo, tổ công tác của Trạm CSGT Hải Lăng triển khai đội hình kiểm tra. Đến gần 20 giờ ngày 7.8, tại Km 783 trên QL1 đoạn qua xã Hải Trường (H.Hải Lăng), tổ công tác đã dừng taxi BS 75E - 003.xx lưu thông hướng bắc - nam do N.N.Đ (27 tuổi, trú tại xã Lộc Bổn, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, trên taxi có 1 hành khách tên Hồ Văn Việt (33 tuổi, quê ở xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy, hiện trú tại Lộc Sơn, H.Phú Lộc, cùng tỉnh Thừa Thiên - Huế) mang theo 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, Trạm CSGT Hải Lăng đã phối hợp với Công an xã Hải Trường, Công an H.Hải Lăng và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị giải quyết vụ việc. Quá trình đấu tranh, Hồ Văn Việt khai nhận đã mua ma túy tổng hợp tại Quảng Trị, đang trên đường vận chuyển vào TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) thì bị bắt giữ.