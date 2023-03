Quảng Trị: Bắt nguyên phó giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng ở H.Triệu Phong

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến vụ nhóm golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker tại một khách sạn ở Vĩnh Phúc.