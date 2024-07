Quảng Trị điều chỉnh thời gian một số sự kiện của Lễ hội Vì hòa bình 2024

Ngày 17.7, Ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 cho biết để tạo sự hài hòa trong việc bố trí nội dung, không gian, thời gian, địa điểm đảm bảo tốt nhất cho các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình 2024; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024 của tỉnh Quảng Trị, Ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 điều chỉnh thời gian tổ chức một số hoạt động của lễ hội trong thời gian sau.



Đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình NGỌC DƯƠNG

Theo đó, có 2 hoạt động chính của lễ hội được thay đổi. Cụ thể, chương trình "Ước nguyện hòa bình" được dự kiến tổ chức lúc 20 giờ đêm 26.7 được điều chỉnh thời gian tổ chức dự kiến vào 20 giờ 23.7. Lý do, Bộ VH-TT-DL đề nghị điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch công tác của Bộ.

Chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế "Giai điệu hòa bình" dự kiến được tổ chức lúc 20 giờ ngày 20.7 được điều chỉnh dự kiến vào cuối tháng 8. Lý do điều chỉnh là để giãn thời lượng các chương trình nghệ thuật (tối 19.7 đã bổ sung chương trình chính luận nghệ thuật "Vĩ tuyến 17- Khát vọng hòa bình do báo Nhân dân chủ trì phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức); đồng thời để đơn vị đồng hành với sự kiện giao lưu âm nhạc quốc tế "Giai điệu hòa bình" có thêm thời gian hoàn thiện chương trình.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình do Báo Thanh Niên phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức ĐỘC LẬP

Với các sự kiện hưởng ứng lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Dấu chân người lính - Khát vọng hòa bình" theo kế hoạch là 20 giờ 18.7 được điều chỉnh thành 20 giờ 26.7.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Khúc ca hòa bình" do Đài PTTH Quảng Trị và gia đình cố nhạc sĩ tài hoa tổ chức BÁ CƯỜNG

Lễ hội văn hóa - ẩm thực quốc tế với chủ đề "Hương vị miền hoa nắng" do Tạp chí Vietnam Travel và Sở VH-TT-DL Quảng Trị tổ chức BÁ CƯỜNG

Tính đến thời điểm này, Quảng Trị đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thuộc Lễ hội Vì hòa bình, theo thứ tự về thời gian là: Ngày hội đạp xe Vì hòa bình do Báo Thanh Niên phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức; đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình; đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Khúc ca hòa bình" do Đài PTTH Quảng Trị và gia đình cố nhạc sĩ tài hoa tổ chức; Lễ hội văn hóa - ẩm thực quốc tế với chủ đề "Hương vị miền hoa nắng" do Tạp chí Vietnam Travel và Sở VH-TT-DL Quảng Trị tổ chức…