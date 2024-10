Quảng Trị: Giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong lũ dữ giữa đêm tối

Công an tỉnh Quảng Bình chủ động phương án ứng phó mưa lũ

Công an Quảng Bình đã sẵn sàng huy động người và phương tiện ẢNH: THANH LỘC

Trong chiều tối 27.10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã đến hiện trường các địa bàn xung yếu, nước lên nhanh và có nguy cơ ngập lụt cao để chỉ đạo lực lượng công an triển khai các phương án ứng phó.

Trước đó, công an cơ sở các địa phương đã chủ động tham mưu, triển khai phương án phòng chống lụt bão. Ngay trong ngày hôm nay, lực lượng công an đã đến điểm nguy cơ sạt lở, ngầm tràn, các tuyến đường giao thông để túc trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn giao thông cho người dân đi lại an toàn. Tại các địa phương thấp trũng, lực lượng công an cơ sở đã phối hợp hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, tài sản và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có phương án để di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu công an các đơn vị địa phương không được lơ là chủ quan trước tình hình mưa bão. Cùng với việc hỗ trợ người dân chống lũ, cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu nhân dân khi cần thiết, với tinh thần giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra. Bên cạnh đó, cần nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng mưu bão để phạm tội.

Cứu 2 người bị nước lũ cuốn trôi

Tối 27.10, tin từ UBND xã Tân Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết có 2 người vừa được cứu sau khi bị nước lũ cuốn.

Tối nay, mưa lớn đã làm ngập lụt nhiều thôn xóm, có 4 người dân đang trên đường từ trung tâm H.Lệ Thủy trở về nhà.

Khi đi ngang qua đoạn đường ngập ở thôn Tân Hòa (xã Tân Thủy) thì có 2 người bị nước cuốn trôi.

Lúc đó, 2 người bị nạn kịp bám được cây cối, giữ không bị nước cuốn đi. Hai người trong nhóm đi chung còn lại nhanh chóng hô hoán, kiếm dây thừng và cùng người dân kéo được 2 người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.