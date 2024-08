Quảng Trị: 'Hé lộ' nguyên nhân người đàn ông đang uống cà phê bị đâm

Ngày 13.8, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, liên quan vụ người đàn ông đang uống cà phê thì bị đâm, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm có dấu hiệu của hành vi "giết người".

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 11.8, Công an TP.Đông Hà nhận được tin báo, tại một quán cà phê thuộc khu phố 3, P.5, TP.Đông Hà xảy ra vụ việc một người dân bị đâm trọng thương. Cụ thể, anh Võ Văn B. (24 tuổi, ở P.Đông Lương, TP.Đông Hà) đang ngồi uống nước thì bị 1 thanh niên khác dùng kéo đâm dẫn đến trọng thương.

Thái Văn Phi tại cơ quan công an THANH LỘC

Vụ việc xảy ra tại địa bàn thành phố, gây bất an và bức xúc trong dư luận, vì vậy đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã chỉ đạo Công an TP.Đông Hà khẩn trương vào cuộc điều tra, kịp thời bắt giữ tội phạm.

Cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.Đông Hà đã chủ trì, triển khai lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Sau 18 giờ nhận tin báo, Cơ quan điều tra Công an TP.Đông Hà đã xác định được nghi phạm gây án là Thái Văn Phi (26 tuổi, ở P.1, TP.Đông Hà).

Tại cơ quan công an, bước đầu Thái Văn Phi khai nhận trong lúc ngồi uống nước tại quán cà phê thì nảy sinh bức xúc cá nhân với Võ Văn B. cũng đang ngồi uống nước tại quán, nên đã có hành vi thiếu kiềm chế, gây thương tích cho B.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đông Hà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thái Văn Phi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị đâm khi đang ngồi uống cà phê.