Quảng Trị: Khởi tố 7 bị can là cựu lãnh đạo, nhân viên phòng giao dịch ngân hàng

Ngày 18.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can là cựu lãnh đạo, nhân viên làm việc tại phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh H.Triệu Phong về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can được tống đạt quyết định khởi tố THANH LỘC

Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam đối với Lê Thanh Nghị (62 tuổi, trú P.2, TX.Quảng Trị, Quảng Trị) và Bùi Duy Linh (38 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà). Còn lại, 5 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Lê Thị Thùy Linh (33 tuổi), Trương Nhật Hạ (32 tuổi, cùng trú P.1, TP.Đông Hà), Nguyễn Đăng Bình (61 tuổi, trú P.3), Nguyễn Thị Hương Nhi (35 tuổi, trú P.2, cùng TX.Quảng Trị), Lê Na (39 tuổi, trú H.Triệu Phong).

Trong 7 bị can này, Lê Thanh Nghị là cựu Giám đốc phòng giao dịch Nam Cửa Việt thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh H.Triệu Phong, còn lại là các nhân viên phòng giao dịch.

Trước đó, qua công tác điều tra mở rộng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phòng giao dịch Nam Cửa Việt thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh H.Triệu Phong, cơ quan điều tra xác định một số cựu lãnh đạo, nhân viên phòng giao dịch đã có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, giải ngân liên quan đến một số hồ sơ tín dụng.

Hành vi vi phạm này gây thiệt hại 2,2 tỉ đồng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh H.Triệu Phong.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 29.12.2023, TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Hoàng (36 tuổi), cựu tổ trưởng tổ tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Cửa Việt ở Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến hàng trăm người nghèo bỗng dưng thành con nợ. Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu tổ trưởng tổ tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Cửa Việt THANH LỘC Trước đó, sau 1 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày 19.7.2023, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hoàng 16 năm tù về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt Hoàng phải chấp hành là 23 năm tù. Hoàng còn bị tuyên buộc phải trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại (gồm người dân và ngân hàng). Theo hồ sơ vụ án, Hoàng lợi dụng sự tín nhiệm, đưa thông tin gian dối, qua đó chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng của 165 người dân và 1 tổ chức. Các nạn nhân của Hoàng đều là người dân nghèo ở 3 xã Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Độ (H.Triệu Phong). Hoàng cũng giả chữ ký trên hồ sơ vay thế chấp để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank 2 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Hoàng chi tiêu và trả nợ. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và các diễn biến tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của các bị hại, tuyên y án sơ thẩm. Đồng thời, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của Hoàng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo còn 14 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 21 năm 6 tháng tù. Về dân sự, Hoàng phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại là 16,22 tỉ đồng và số tiền lãi theo quy định.