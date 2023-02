Quảng Trị: Kịp thời cứu hộ 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Đến 18 giờ 30 ngày 22.2, hai tàu cá ra ứng cứu 3 ngư dân gặp nạn trong hai vụ chìm ghe trên vùng biển Quảng Trị đã vào bờ an toàn.

Người dân kịp thời đưa tàu ra ứng cứu ghe gặp nạn THANH LỘC

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, ghe đánh cá do hai ngư dân Nguyễn Văn Vĩnh (47 tuổi) và Võ Quang Bắc (51 tuổi, cùng trú tại xã Gio Hải, H.Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển, khi đang trên đường cập cảng Cửa Việt (TT.Cửa Việt, H.Gio Linh) thì bị sóng lớn đánh chìm. Vụ việc khiến cả hai ngư dân rơi xuống biển, cố gắng bám vào phần nổi của ghe để sống sót.



Cả hai tàu cá đã đưa ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn trong chiều tối 22.2 THANH LỘC

Lúc này, sóng tại vùng biển Quảng Trị rất lớn, biển động, nhưng khi nhận được tin báo, anh Võ Quang Lãnh (40 tuổi, trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) đã lập tức điều khiển tàu cá có số hiệu QT - 92459TS ra ứng cứu. Rất may, việc ứng cứu kịp thời, hai ngư dân Vĩnh và Bắc sau đó đã được cứu, đưa lên tàu cá an toàn.

Cũng trong chiều cùng ngày, ghe đánh cá của ngư dân Nguyễn Đức Huân (41 tuổi, ở TT.Cửa Việt) cũng gặp sự cố chìm ghe trên biển. Nhận được thông tin, anh Bùi Đình Hiến (trú tại TT.Cửa Việt, H.Gio Linh) đã điều khiển tàu cá số hiệu QT - 94015TS ra ứng cứu, đưa ngư dân Huân lên tàu an toàn.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, hôm nay bờ biển Quảng Trị có sóng lớn, biển động, là nguyên nhân gây ra hai vụ chìm ghe.