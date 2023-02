Quảng Trị: Kịp thời cứu hộ tàu cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ngày 8.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa kịp thời triển khai lực lượng, cứu hộ thành công tàu cá và 10 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu tàu cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn THANH LỘC

Theo đó, lúc 5 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QNA - 90406 TS do ông Trần Công Xoa (52 tuổi, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đang đánh cá trên vùng biển Quảng Trị thì không may gặp nạn. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do thời điểm này sương mù dày đặc, không quen với địa hình nên tàu của ông Xoa bị mắc kẹt, xô vào đá tại bờ biển Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh) khiến thành tàu bên trái bị vỡ, nguy cơ bị chìm.

Lúc này, trên tàu có 10 thuyền viên. Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lập tức huy động 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với thuyền viên trên tàu di dời tài sản lên bờ và chằng chống, neo giữ để tàu không bị chìm.



Trung tá Trần Tuấn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng cho biết, sau khi đến hiện trường, nhận thấy tình hình tàu cá gặp nạn có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào, đơn vị đã lập tức triển khai lực lượng, gấp rút dùng dây thừng và phương tiện neo giữ tàu vào nơi an toàn.

"Đến 8 giờ 30 phút, công tác cứu hộ cơ bản hoàn thành. Hiện, tình hình sức khỏe của 10 thuyền viên trên tàu ổn định. Đơn vị cũng đã cắt cử lực lượng canh giữ bảo vệ tài sản trên tàu", trung tá Dũng nói.