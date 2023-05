Quảng Trị: Mang ô tô của mình đi cầm cố rồi… lấy trộm, lãnh 8 năm tù

Ngày 29.5, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Duy Nam (34 tuổi, trú tại xã Thắng Hải, H.Hàm Tân, Bình Thuận) về tội "trộm cắp tài sản".



Theo cáo trạng, tháng 8.2020, Nam thế chấp chiếc ô tô Fortuner BS 86A - 143.xx cho khoản vay 800 triệu đồng tại một ngân hàng chi nhánh ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm 2021, ra Quảng Trị làm ăn, do cần tiền gấp nên Nam đến chỗ bà Hồ Thị V. (53 tuổi, trú TT.Diên Sanh, H.Hải Lăng, Quảng Trị) đặt vấn đề cầm cố xe với số tiền 500 triệu đồng. Sau khi bà V. đồng ý, các bên thống nhất lập giấy tờ về khoản vay và lãi, thời hạn trả 60 ngày và để lại chiếc xe làm tin.

Nam giao chìa khóa, giấy tờ xe, giấy thế chấp ngân hàng cho bà V. giữ. Do nhà không có chỗ nên bà V. giao cho ông Lê Văn L. (xã Hải Thượng, H.Hải Lăng) quản lý chiếc xe và Nam biết rõ, đồng ý việc này.

Nam tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay. THANH LỘC

Quá thời hạn 60 ngày, Nam vẫn chưa thanh toán tiền gốc và lãi cho bà V. như cam kết. Đến khoảng 13 giờ ngày 29.7.2021, do có việc vào TP.HCM nên Nam đến nhà ông L., tìm cách lấy ô tô và điều khiển xe rời khỏi Quảng Trị mà không báo với bà V. lẫn ông L.

Sau khi phát hiện ô tô không còn ở vị trí để xe, ông L. nghĩ xe bị trộm và báo ngay với bà V. để đi tìm. Bà V. lẫn ông L. cũng đã gọi điện cho Nam nhưng Nam không bắt máy. Trước sự việc mất xe cầm cố với giá trị lớn, ông L. và bà V. đã trình báo Công an H.Hải Lăng.

Đến 23 giờ ngày 29.7.2021, bà V. tiếp tục gọi điện cho Nam thì Nam mới nghe máy, thừa nhận đã lái xe vào đến tận Quảng Ngãi và nói xong việc sẽ quay ra giao xe liền. Tuy nhiên, đến gần cuối tháng 12.2021, Nam vẫn chưa giao lại xe và cũng chưa hoàn tất trả nợ cho bà V.

Đến ngày 28.12.2021, Công an H.Hải Lăng vào xã Thắng Hải (H.Hàm Tân) làm việc thì Nam đã khai nhận hành vi và giao nộp xe Fortuner. Thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Quảng Trị Quảng Trị khởi tố bị can đối với Nam về tội trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, Nam đã hoàn tất trả cả gốc và lãi cho bà V. hơn 600 triệu đồng…

Tại phiên xét xử sơ thẩm vào tháng 12.2022, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên Nam mức án 9 năm tù. Sau đó, Nam kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội trộm cắp tài sản, cấp sơ thẩm tuyên mức án nặng, không có cơ sở...

Tại phiên phúc thẩm hôm nay 29.5, mặc dù bác đơn kháng cáo của Nam, nhưng xét đề nghị của bị hại (xin giảm án cho Nam) nên HĐXX tuyên mức án 8 năm tù.