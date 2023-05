Quảng Trị: Ồn ào sau clip cán bộ BĐBP và CSGT cự cãi nhau chuyện đo nồng độ cồn

Khẩn trương làm rõ

Ngày 4.5, một lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cho biết những ngày nghỉ lễ ở đơn vị khá căng thẳng, bản thân ông cũng khá "đau đầu" với những ồn ào liên quan đến các clip, thông tin ban đầu về việc về việc cán bộ BĐBP và CSGT tranh cãi sau khi một cán bộ BĐBP không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn xảy ra trên địa bàn.

"Hiện nay, chúng tôi đang vừa làm việc nội bộ vừa phối hợp với bên công an để khẩn trương làm rõ đến tận cùng của vấn đề để báo cáo cho cấp trên và sau đó công bố ra dư luận", vị lãnh đạo này nói.



Hình ảnh lực lượng biên phòng xuất hiện trong các clip trên mạng xã hội CẮT TỪ CLIP

Những ồn ào nêu trên bắt đầu từ việc ngày 28.4, trên mạng xã hội xuất hiện các clip ghi lại cảnh nhóm cán bộ BĐBP và CSGT cự cãi nhau, nơi xảy ra được cho là khu vực ven biển Quảng Trị. Đến ngày 29.4, xuất hiện văn bản báo cáo của Công an H.Triệu Phong với Huyện ủy Triệu Phong qua đó xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn.

Theo báo cáo của Công an H.Triệu Phong, tối 22.4, Tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn của Đội CSGT, Công an H.Triệu Phong tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 49C đoạn qua xã Triệu An (H.Triệu Phong) và kiểm tra nồng độ cồn đối với một người điều khiển xe máy nhưng người này không chấp hành.

Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, giữ phương tiện về lỗi "không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ". Người bị lập biên bản là một cán bộ Đồn biên phòng Triệu Vân thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị.

Theo Công an H.Triệu Phong, sau khi sự việc xảy ra, một số cán bộ Đồn biên phòng Triệu Vân thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị đến hiện trường, nơi Tổ công tác của CSGT làm việc. Hai bên tranh cãi, lời qua tiếng lại trong đêm trước sự chứng kiến của người dân.

Lực lượng CSGT Công an H.Triệu Phong cho rằng cán bộ BĐBP đã cản trở hoạt động của tổ tuần tra kiểm soát.

Trong khi đó, báo cáo của Đồn biên phòng Triệu Vân cho biết, vào thời điểm trên, lực lượng của đơn vị tổ chức tuần tra địa bàn thì phát hiện 6 người mặc trang phục CSGT. Do đồn biên phòng chưa nhận được thông báo theo quy định nên Tổ tuần tra của Đồn biên phòng Triệu Vân yêu cầu những người này xuất trình các loại giấy tờ theo quy định.

'Sẽ xử lý nghiêm trong nội bộ'

Liên quan đến vụ việc, sáng nay (4.5), một lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết vụ việc đã được lãnh đạo BĐBP và Công an tỉnh Quảng Trị nắm ngay khi xảy ra và bước đầu thống nhất sẽ xử lý nghiêm trong nội bộ. Tuy nhiên, nhiều thông tin, báo cáo đã bị đưa ra chưa được kiểm chứng, có hướng một chiều, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 lực lượng.

"Việc cán bộ biên phòng vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, vì việc này phải tuân thủ. Không có chuyện lực lượng Đồn biên phòng Triệu Vân đưa người ra làm việc với Tổ công tác của CSGT để "xin" cho người vi phạm và "xin" không được thì… làm khó CSGT. Vấn đề cần nói rõ đây là khu vực biên giới biển, thuộc quản lý của BĐBP, việc lực lượng CSGT, Công an H.Triệu Phong lập chốt ở đây thì cần có thông báo, trao đổi với đồn biên phòng theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp giữa công an và biên phòng. Ở đây, tổ CSGT này đã không làm điều trên. Khi Đồn biên phòng Triệu Vân ra thì bên CSGT nói "biên phòng không có thẩm quyền kiểm tra" nên 2 bên cự cãi với nhau. Bản chất chỉ có vậy thôi", vị lãnh đạo BĐBP tỉnh Quảng Trị thông tin.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc "cán bộ biên phòng bị CSGT đo nồng độ cồn" và "Đồn biên phòng ra kiểm tra hoạt động của tổ CSGT" có liên quan hay không thì vị lãnh đạo này phủ nhận và cho rằng điều đó chỉ do một số người suy diễn.

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã liên lạc với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị và được vị này cho biết đây là sự việc hết sức đáng tiếc gây nên những ồn ào không đáng có mà lẽ ra chỉ cần trao đổi đơn thuần. Vị này cũng cho biết đang tích cực phối hợp với các bên để làm rõ thêm các khúc mắc.