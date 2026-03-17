Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Phá sòng xóc đĩa tại nhà riêng, tạm giữ 17 con bạc

Bá Cường
17/03/2026 17:24 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang 17 nghi phạm liên quan đến một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà riêng của một người trong nhóm, tang vật thu giữ hơn 210 triệu đồng.

Ngày 17.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Triệu Bình bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 10.3, tại nhà của Hoàng Thị Hồng (36 tuổi, trú thôn Hà My, xã Triệu Bình), lực lượng chức năng phát hiện Hồng cùng 16 con bạc khác đang có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Nhóm 16 nghi phạm còn lại gồm: Trần Nam Trung, Bùi Cam Phúc, Lê Mỹ Huyền Trâm, Lê Duy Hùng, Trần Thị Giàn, Nguyễn Quang Dung, Phạm Sĩ Tùng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hòa, Ngô Đăng Sĩ, Nguyễn Văn Bảo, Văn Thị Ngọc Bích, Phan Văn Sửu và Phạm Văn Phúc.

Quảng Trị: 'Biến' nhà riêng thành sòng bạc cho 16 người xóc đĩa - Ảnh 1.

Tụ điểm đánh bạc tại nhà riêng của Hồng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hồng là chủ nhà đã chuẩn bị địa điểm, công cụ để các nghi phạm tham gia đánh bạc, sau đó thu tiền.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm các công cụ đánh bạc và hơn 210 triệu đồng. Trong quá trình vây bắt, nhiều nghi phạm đã bỏ trốn, tuy nhiên sau đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã truy xét và tạm giữ tất cả nghi phạm liên quan.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an TP.Huế xóa sới bạc xóc đĩa trong quán cà phê

Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ, xử lý 18 người bị bắt quả tang khi đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong quán cà phê tại xã Đan Điền.

Khám phá thêm chủ đề

Xóc đĩa đánh bạc bỏ trốn Quảng Trị xã Triệu Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận