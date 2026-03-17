Quảng Trị: Phá sòng xóc đĩa tại nhà riêng, tạm giữ 17 con bạc

Ngày 17.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Triệu Bình bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 10.3, tại nhà của Hoàng Thị Hồng (36 tuổi, trú thôn Hà My, xã Triệu Bình), lực lượng chức năng phát hiện Hồng cùng 16 con bạc khác đang có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Nhóm 16 nghi phạm còn lại gồm: Trần Nam Trung, Bùi Cam Phúc, Lê Mỹ Huyền Trâm, Lê Duy Hùng, Trần Thị Giàn, Nguyễn Quang Dung, Phạm Sĩ Tùng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hòa, Ngô Đăng Sĩ, Nguyễn Văn Bảo, Văn Thị Ngọc Bích, Phan Văn Sửu và Phạm Văn Phúc.

Tụ điểm đánh bạc tại nhà riêng của Hồng ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hồng là chủ nhà đã chuẩn bị địa điểm, công cụ để các nghi phạm tham gia đánh bạc, sau đó thu tiền.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm các công cụ đánh bạc và hơn 210 triệu đồng. Trong quá trình vây bắt, nhiều nghi phạm đã bỏ trốn, tuy nhiên sau đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã truy xét và tạm giữ tất cả nghi phạm liên quan.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.