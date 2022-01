Quảng Trị: Phạt tù nhóm người tấn công 5 chiến sĩ công an bảo vệ thiết bị điện gió

Mức án được TAND H.Hướng Hóa (Quảng Trị) tuyên hôm qua 20.1 trong phiên sơ thẩm vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Húc (H.Hướng Hóa).

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Hồ Y Sa, Hồ Văn Chíu, Hồ Văn Thiên, Hồ Văn Tám, Hồ Văn Nước, Hồ Văn Thiệu, Hồ Văn Tuấn, Hồ Văn Ngẩy, Hồ Văn Vui (ở xã Húc) mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Xâm 9 tháng tù, Võ Huy Huỳnh 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với cùng tội danh trên.

Tuyên phạt bị cáo Hồ Nô La 12 tháng tù về 2 hành vi “gây rối trật tự cộng cộng” và “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 23.8.2021, xe chở thiết bị điện gió di chuyển trên tỉnh lộ 587 vào nhà máy điện gió Hoàng Hải thì vướng vào một số cây xanh của người dân ở thôn Ván Ri (xã Húc).





Trong lúc đảm bảo an ninh trật tự cho việc vận chuyển thiết bị nói trên, lực lượng công an bị một số người quá khích ném đá, vỏ chai bia vào người. Vụ việc khiến 3 cán bộ Công an xã Húc và 2 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị) bị thương phải nhập viện điều trị.

Quá trình điều tra, Công an H.Hướng Hóa xác định được 12 bị can có liên quan gồm: Hồ Y Sa, Hồ Văn Chíu, Hồ Văn Thiên, Hồ Nô La, Hồ Văn Tám, Hồ Văn Nước, Hồ Văn Thiệu, Hồ Văn Tuấn, Hồ Văn Ngẩy, Võ Huy Huynh, Hồ Văn Vui và Hồ Văn Xâm (đều ở xã Húc).

Nhóm này sau đó bị Viện KSND H.Hướng Hóa (Quảng Trị) truy tố về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, Điều 318 bộ luật Hình sự.