Lần đầu tiên xét xử hành vi ném chất bẩn: Cần thiết phải xử lý hình sự

Ngày 19.1, thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa cho biết: “Vụ án hình sự vừa được TAND TP.Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử (xét xử ngày 18.1 - PV) 7 bị cáo về hành vi ném chất bẩn vào nhà dân là vụ án đầu tiên trên cả nước đối với loại hành vi vi phạm này”.

Thượng tá Lê Ngọc Anh cho biết thêm, pháp luật hiện hành quy định hành vi ném chất bẩn chỉ bị xử phạt hành chính thì không đủ sức răn đe. Trong khi đó, hành vi khủng bố bằng “bom” bẩn lại gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

“Hành vi ném chất bẩn vào nhà dân nó làm ảnh hưởng đến tâm lý con người, nó bẩn thỉu, đi ngược với thuần phong mỹ tục, văn hóa của người Việt. Hành vi này đã gây bức xúc trong nhân dân. Nhưng luật pháp hiện hành chỉ xử lý về hành chính thôi. Trong vụ án vừa được xét xử, các đối tượng thực hiện hành vi ném chất bẩn đến mức khiến gia đình nạn nhân không dám ra khỏi nhà. Sau đó các đối tượng còn đặt cả vòng hoa trước nhà dân gây tâm lý hoang mang, lo lắng không chỉ cho gia đình nạn nhân mà cả các gia đình xung quanh”, thượng tá Anh nói.

Việc điều tra, xử lý những người ném chất bẩn cũng rất khó khăn, vì các nghi phạm thực hiện hành vi thường chọn lúc khuya vắng và tẩu thoát rất nhanh sau khi ném chất bẩn.

Thực tế thời gian qua không chỉ ở tỉnh Thanh Hóa mà nhiều địa phương trên cả nước xảy ra các vụ việc nhà dân, cơ quan công sở bị khủng bố bằng “bom” bẩn, nhưng chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính.

Theo quy định của Nghị định 167/2013/NĐ-CP năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình thì hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác chỉ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.





Thượng tá Lê Ngọc Anh cho biết từ thực tế tại địa bàn cho thấy hành vi ném chất bẩn chỉ bị xử phạt hành chính là không đủ sức răn đe.

“Công an TP.Thanh Hóa đã nhiều lần đóng góp ý kiến, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi quy định hoặc ban hành quy định mới nhằm tăng mức xử lý, cần thiết phải xử lý hình sự đối với hành vi ném chất bẩn vào nhà dân, nhưng hiện tại vẫn chưa có thay đổi gì”, thượng tá Lê Ngọc Anh cho hay.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.1, TAND TP.Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 7 bị cáo về tội “gây rối trật tự cộng cộng”, liên quan vụ ném chất bẩn và vòng hoa đám ma vào nhà người dân.

Các bị cáo bị xét xử đều ngụ tại TP.Thanh Hóa, gồm: Vũ Anh Huy (25 tuổi, ngụ P.Phú Sơn), Vũ Minh Chiến (24 tuổi, ngụ P.Đông Hương), Nguyễn Đình Dương (20 tuổi, ngụ P.Đông Hương), Trần Ngọc Hùng (22 tuổi, ngụ P.Đông Cương), Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi, ngụ P.Đông Hương), Nguyễn Bá Tùng (21 tuổi, ngụ P.Đông Thọ) và Hàn Viết Nam (19 tuổi, ngụ P.Đông Thọ).

Phiên tòa này đã được tường thuật trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh trên toàn địa bàn TP.Thanh Hóa, và đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Thanh Hóa, tháng 9.2020, Vũ Anh Huy có cho anh L.V.T. (29 tuổi, ngụ xã Xuân Hồng, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) vay số tiền 2,7 tỉ đồng, với lãi suất 1.000 đồng/1 triệu/ngày. Sau đó, Huy nhiều lần tìm gặp và liên lạc yêu cầu anh T. trả tiền, nhưng không đòi được tiền. Biết chị L.T.L. (giáo viên, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) là chị gái của anh T. nên Huy xúi giục các bị cáo còn lại đem chất bẩn (dầu luyn pha với mắm tôm) vào nhà chị L. nhằm gây sức ép để buộc anh T. trả tiền. Từ ngày 3 - 17.5.2021, các bị cáo trên đã 6 lần mang chất bẩn đến ném vào nhà chị L. Không chỉ khủng bố tinh thần nạn nhân bằng "bom" bẩn, rạng sáng ngày 17.5.2021, các bị cáo trên còn mua 2 vòng hoa đám ma mang xuống nhà chị L. đặt trước cửa. Đến cuối tháng 7.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiến hành bắt giữ các bị can như nêu trên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa, tất cả 7 bị cáo đều thú nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Vũ Anh Huy 36 tháng tù, Vũ Minh Chiến 33 tháng tù, Nguyễn Đình Dương 12 tháng tù, Nguyễn Văn Hoàng 18 tháng tù, Nguyễn Bá Tùng 15 tháng tù, Hàn Viết Nam 12 tháng tù, và Trần Ngọc Hùng 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.