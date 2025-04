Quảng Trị: Sau tai nạn, xe chở 38 hành khách lật ngang, 3 người bị thương

Tối 5.4, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông tại H.Hải Lăng (Quảng Trị) giữa xe khách và xe mô tô khiến 3 người bị thương.

Sau cú va chạm, xe khách bị lật chắn ngang đường và có 3 trong số 38 hành khách trên xe bị thương ẢNH: B.H

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5.4 trên QL1 đoạn qua địa phận xã Hải Trường (H.Hải Lăng). Xe khách BS 37H-080.40 do tài xế N.V.C (42 tuổi, trú tại H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam xảy ra va chạm với xe mô tô BS 74F1-391.80 do anh N.V.T (30 tuổi, trú tại H.Hải Lăng) điều khiển. Lúc này, trên xe khách, ngoài tài xế còn có thêm 38 hành khách cùng 4 phụ xe.

Đầu xe khách bị hư hỏng nặng sau cú va chạm ẢNH: B.H

Hậu quả, xe khách bị lật nằm chắn ngang đường, 3 hành khách trên xe bị thương (trong đó có 1 người bị gãy chân), đầu xe bị hư hỏng nặng.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các hành khách, đồng thời phân luồng để tránh ách tắc giao thông.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.