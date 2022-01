Quảng Trị: 'Siết' an toàn thực phẩm giáp tết, lộ 2 cơ sở làm chả chứa hàn the

Ngày 16.1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị (PC05) cho biết đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản, Quảng Trị, thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành, kiểm tra công tác chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Qua công tác trinh sát, theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở sản xuất chả có sử dụng chất phụ gia hàn the. Cụ thể, lúc 18 giờ, ngày 11.1, phát hiện cơ sở sản xuất chả của bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, trú tại Phường 1, TP.Đông Hà); lúc 11 giờ ngày 12.1, phát hiện cơ sở sản xuất chả của bà Lê Thị Mùi (54 tuổi, trú Khối 4, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa)… cùng có hành vi sản xuất chả có sử dụng chất phụ gia hàn the. Tiến hành test nhanh đối với số chả được sản xuất tại 2 cơ sở nói trên, đã phát hiện 54kg chả có chứa hàn the.





Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, giao cho chủ cơ sở tự tiêu hủy toàn bộ số hàn the (gần 1kg) cũng như sản phẩm chả có chứa hàn the.

Hàn the nằm trong danh mục cấm sử dụng làm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm do Bộ Y tế quy định. Người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm có hàn the lâu ngày sẽ dẫn đến nguy cơ tích lũy hàn the trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe, như: thoái hóa tế bào gan, gây ung thư, thái hóa cơ quan sinh dục, teo tinh hoàn, đối với phụ nữ có thai gây nhiễm độc thai nhi…