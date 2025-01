Quảng Trị: Tạm giữ nghi phạm vận chuyển trái phép ma túy và pháo hoa

Vào khoảng 20 giờ 30 ngày ngày 2.1.2025, Công an H.Đakrông phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL9. Lúc này, tổ công tác phát hiện xe máy BS 74K8 - 8669 do Đinh Thanh Lâm (23 tuổi, ở H.Minh Hóa, Quảng Bình) điều khiển từ H.Hướng Hóa về TP.Đông Hà có biểu hiện nghi vấn.

Số tang vật bị lực lượng công an thu giữ ẢNH: B.H

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lâm đang vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 6 hộp pháo hoa với tổng khối lượng 12 kg.

Lâm khai nhận số ma túy và pháo hoa nói trên đang được Lâm vận chuyển từ H.Hướng Hóa ra tỉnh Quảng Bình.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ Đinh Thanh Lâm cùng toàn bộ số tang vật là ma túy và pháo hoa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.