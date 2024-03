Quảng Trị: Tổ chức rà soát các dự án trồng và chăm sóc cây xanh

Ngày 27.3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có công văn gửi Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án trồng và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay.

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Trị rà soát các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn THANH LỘC

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ việc đang kiểm tra, xác minh, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị có liên quan thực hiện.



Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ năm 2019 đến nay.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án trồng và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay.

Trước đó, các địa phương như Quảng Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế cũng được Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án nói trên THANH LỘC

Quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này gồm các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh, hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án. Các đơn vị, cá nhân từ các cấp huyện, thị... cho đến cấp tỉnh thuộc UBND tỉnh Quảng Trị có liên quan đến việc thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn.

Được biết, đến nay các địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về các dự án trồng và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn. Ở một số địa phương, các dự án trồng cây xanh có liên quan đến các đơn vị gồm Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ, Công ty TNHH môi trường An Nguyên, Công ty TNHH cây xanh Kiên Giang…

Trong đó, Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ, Công ty TNHH môi trường An Nguyên thực hiện nhiều dự án ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Hải Lăng…