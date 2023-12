Quảng Trị: TP.Đông Hà có tân trưởng công an 39 tuổi

Ngày 4.12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Lê Phương Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, thừa ủy quyền trao quyết định về việc điều động trung tá Ngô Nhật Tân, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an TP.Đông Hà.

Trung tá Ngô Nhật Tân năm nay 39 tuổi, quê quán H.Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Lãnh đạo TP.Đông Hà tặng hoa chúc mừng trung tá Ngô Nhật Tân THANH LỘC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Chiến, Bí thư Thành ủy Đông Hà, và đại tá Lê Phương Nam mong muốn trên cương vị công tác mới, trung tá Ngô Nhật Tân tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng tập thể lãnh đạo Công an TP.Đông Hà đoàn kết; thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trung tá Ngô Nhật Tân nhận thức rõ đây vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của bản thân; sẽ nỗ lực hết mình xây dựng tập thể Công an TP.Đông Hà vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.