Quảng Trị: Xuất hiện hố sụt trong khu dân cư

Chiều 18.10, ông Mai Thế Phương, Phó chủ tịch UBND xã Cam Thành H.Cam Lộ (Quảng Trị), cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện một hố sụt trong khu dân cư.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, sau vườn nhà bà Phạm Thị Hạnh (thôn Quật Xá, xã Cam Thành) xuất hiện một điểm sụt lún đất bất thường, người dân sau khi phát hiện đã báo lên chính quyền địa phương.

Hố sụt bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư tại H.Cam Lộ THANH LỘC

Nắm được thông tin, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận hố sâu hình tròn, rộng khoảng 5 m, chọc sào tre xuống sâu hơn 4 m, ngập nước, cách nhà dân gần nhất khoảng 4 m, nằm sát hàng rào giữa 2 nhà dân, sát đường bê tông dẫn vào nhà bà Hạnh.

"Một gốc chuối lớn trên mặt đất bị sạt xuống hố, hai hộ dân quanh hố sâu được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền cũng cắm biển cảnh báo, hàng rào ngăn người dân tò mò đến hố sụt", ông Phương nói.

Trước đó, tháng 3.2019, cũng trên địa bàn thôn Quật Xá, một hố sụt sâu 5 m, rộng 5 m xuất hiện giữa ruộng lúa của bà Trần Thị Lan sau một cơn mưa lớn. Sau đó, chính quyền đổ đất đá lấp hố sâu này lại.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, từ sáng 17 đến sáng 18.10, tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, một số nơi cao hơn như xã Ba Lòng 176,2 mm, thôn Mỹ Chánh 190,6 mm, đập thủy điện La Tó 232 mm, Tà Long 233 mm. Dự báo trong ngày 19.10, Quảng Trị có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến 80 - 180 mm, có nơi trên 250 mm.