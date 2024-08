Quang Trung 'lột xác' trên show truyền hình, gây ấn tượng với màn nhảy đẹp mắt

Quang Trung gây ấn tượng với khả năng "tấu hài" tinh tế và sự tiến bộ qua mỗi phần thi BTC

Phần thi nhảy (dance battle) của các đội là điểm nhấn trong tập mới nhất (tập 8) Anh trai say hi. Đặc biệt, màn thể hiện của Quang Trung tại vòng 2 Cypher battle đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Tại phần thi này, Quang Trung tranh tài cùng loạt anh trai xuất thân là ca sĩ biểu diễn gồm Jsol, Dương Domic và Hùng Huỳnh. Trước những người có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu như trên, Quang Trung không giấu được nỗi áp lực. "Với những đối thủ như thế này thì em còn gì đâu mà mất", anh nói. Còn đồng đội của Quang Trung là Quân A.P, Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều cũng không đặt nhiều hy vọng.

Tuy nhiên, khi đến lượt thi, Quang Trung dường như "lột xác". Anh gây bất ngờ khi thực hiện được các động tác hip hop đẹp mắt, lộn nhào, đá chân cao… theo đúng nhịp nhạc. Riêng phần vuốt tóc kết màn của mỹ nam 9X làm "bùng nổ" trường quay.

Nam ca sĩ, diễn viên thực hiện một động tác vũ đạo khó trong tập 8 show BTC

Màn trình diễn của sao phim Pháp sư mù ghi điểm trong lòng khán giả lẫn ban giám khảo. Người hâm mộ tỏ ra phấn khích và liên tục la lớn tên Quang Trung, còn các giám khảo không chỉ gọi nam ca sĩ, diễn viên là "nhân tố bí ẩn" mà còn đánh giá cao tiết mục của anh với năng lượng tích cực, nhảy theo tiết tấu và có điểm nhấn tốt.

Kết quả, phần nhảy của Quang Trung xếp hạng nhì cùng 741 điểm, trong đó có 432 điểm ban giám khảo và điểm khán giả trường quay 309. Nhờ đó, đội của anh vào vòng thi dance battle cuối mang tên Final cypher attle.

Biểu cảm duyên dáng của anh khiến trường quay "bùng nổ" FB NV

Trên các nền tảng mạng xã hội, tiết mục của Quang Trung là chủ đề được bàn luận sôi nổi những ngày qua. Nhiều bình luận khen ngợi sự cố gắng và quyết tâm đầu tư nghiêm túc của anh khi tham gia thi đấu vũ đạo, lĩnh vực không phải thế mạnh của bản thân. Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến cho rằng Quang Trung nhảy chưa đủ hay bằng Jsol, Dương Domic và Hùng Huỳnh, đồng thời nhận định anh không xứng đáng với vị trí thứ hai.

Trên trang cá nhân, Quang Trung chia sẻ các video hậu trường, cho thấy quá trình tập luyện ngày đêm gian nan và tinh thần lăn xả hết mình, nhận được sự ủng hộ của fan. Người hâm mộ nhận xét anh có sự tiến bộ từ kỹ năng ca hát đến nhảy múa qua mỗi phần thi.

Quang Trung trong phòng tập FB NV

Ngoài màn trình diễn ấn tượng và sự chăm chỉ, Quang Trung còn nổi bật trong Anh trai say hi nhờ các cuộc trò chuyện hài hước và chia sẻ thú vị nhưng đầy tinh tế. Những màn "tung hứng" hóm hỉnh giữa Quang Trung và các anh trai khác tạo tiếng cười cho khán giả. Thậm chí, vài câu nói của anh trên chương trình còn trở thành hiện tượng, được chế thành nhiều "meme" trên mạng xã hội.

Sau tập 8 Anh trai say hi, cả đội của Quang Trung giành hạng 3. Anh và đội trưởng Quân A.P cùng Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương an toàn vào vòng trong. Khán giả mong chờ Quang Trung sẽ có nhiều tiết mục hoành tráng hơn ở các tập tiếp theo.

Quang Trung ghi dấu ấn trong các tập gần đây BTC

Quang Trung xuất thân là diễn viên, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, tham gia Cười xuyên Việt và góp mặt trong một số bộ phim như Lô tô, Chị trợ lý của anh, Pháp sư mù…

Năm ngoái, anh ghi danh tại Vietnam Idol 2023. Song, chàng trai sinh năm 1994 này chỉ dừng chân ở vòng nhà hát, để lại nhiều tiếc nuối đối với khán giả. Trước đây, khi được hỏi về lựa chọn giữa một diễn viên hay ca sĩ, Quang Trung cho hay: "Mỗi vai trò đều có cái khó riêng. Diễn xuất, ca hát hay bất cứ ngành nghề nào, nếu mình muốn đạt được thành tựu thì phải học và trau dồi".