Giải trí Phim

Quang Tuấn gặp tai nạn trên phim trường

Minh Hy
Minh Hy
26/10/2025 07:30 GMT+7

Sau thành công của loạt phim kinh dị, Quang Tuấn thử thách chính mình với thể loại hành động. Trong quá trình quay phim anh đã bị chấn thương gây ảnh hưởng đến việc tham gia gameshow.

Quang Tuấn thử sức với phim hành động

Tối 25.10, nhà sản xuất phim Truy tìm long diên hương công bố tập hậu trường đầu tiên của tác phẩm điện ảnh này. Ngay từ những khoảng khắc đầu tiên, người xem đã được chiêm ngưỡng những phân cảnh hành động kịch tính của Nguyên Thảo, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đoan...

Quang Tuấn gặp tai nạn trên phim trường- Ảnh 1.

Dù bị thương, Quang Tuấn vẫn cố gắng hoàn thành những cảnh hành động để có góc máy đẹp nhất

Ảnh: ĐPCC

Trở lại màn ảnh rộng trong một tác phẩm hành động đối với Quang Tuấn là một thử thách. Vì từ trước đến giờ, anh được khán giả biết đến với những vai ma mị, có chiều sâu tâm lý. Theo đạo diễn hành động Đại Bảo, ban đầu Quang Tuấn gặp khó khăn với những động tác phối hợp tay chân. Tuy nhiên, dần dần nam diễn viên 8X dần thích nghi khiến mỗi chuyển động trở nên uyển chuyển và có lực hơn.

Quang Tuấn gặp tai nạn trên phim trường- Ảnh 2.

Quang Tuấn thừa nhận anh từng lo sợ với những cảnh treo người lên cao

Ảnh: ĐPCC

Theo Quang Tuấn, anh đã lường trước được việc sẽ gặp tai nạn khi đóng phim hành động. Nam diễn viên 8X chia sẻ: "Đóng phim hành động chắc chắn là trúng đòn và bị thương. Bây giờ, ngón tay của tôi vẫn chưa lành hẳn vì chấn thương đó. Lâu lâu nó vẫn bị trật, nên khi tôi tham gia Running Man tôi cũng không đủ lực để có thể xé bảng tên của đối thủ. Với tôi, có hai chấn thương nặng nhất, một là ngón tay của tôi, và hai là việc mắt cá chân bị bong ở phân đoạn khi tôi phóng lên chiếc xe ba gác. Chân tôi bị mắc lại và bẻ ngược vào chiếc xe khiến nó bị gập lại. Cả đoàn đã phải dừng quay ngay lập tức và gọi y tế đến để nắn lại chân cho tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi trên phim trường".

Bên cạnh đó, Quang Tuấn bày tỏ nể phục với ê-kíp chịu trách nhiệm hành động cho bộ phim. Họ khiến anh cảm thấy an tâm và không còn sợ hãi lúc thực hiện những cảnh quay khó.

Nguyên Thảo hồi hộp với cảnh lái xe

Quang Tuấn gặp tai nạn trên phim trường- Ảnh 3.

Tạo hình của Nguyên Thảo trong Truy tìm long diên hương

Ảnh: ĐPCC

Ngoài Quang Tuấn, Nguyên Thảo cũng gặp tình huống hy hữu trên phim trường khiến cô thót tim. Trong phân cảnh chở Quang Tuấn, Ma Ran Đô và Hoàng Tóc Dài, cô đã không kiểm soát được tình huống khiến chiếc xe ba gác suýt lao vào một chiếc ô tô ở gần đó. "Tôi vừa chạy tới điểm cắt là không phanh kịp. Phía trước là một chiếc xe hơi, tôi đã lao tới rất gần rồi. Tôi thắng lết bánh, đánh lái gấp, và chiếc xe dừng lại cách chiếc xe hơi khoảng 100 cm. Đạo diễn và ê-kíp ở sau không biết khoảng cách gần như vậy đâu. Tôi chỉ tỏ ra bình tĩnh và trấn an các anh nhưng thật ra lúc đó tôi cũng run".

Phim Truy tìm long diên hương kể về hành trình tìm lại báu vật của anh em Tâm (Quang Tuấn), Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành. Bộ phim là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến, dự kiến ra mắt tại các cụm rạp toàn quốc từ ngày 14.11.

 

