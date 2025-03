Quang Tuấn tiết lộ hôn nhân bên vợ là ca sĩ xinh đẹp

Quang Tuấn cùng vợ xuất hiện tại sự kiện giới thiệu phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ẢNH: FBNV

Sau thành công của Quỷ nhập tràng, Quang Tuấn tiếp tục góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Trong phim, nam diễn viên vào vai Tư Đạp, một thành viên trong đội du kích. Quá trình tham gia dự án này mang lại cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Chia sẻ với chúng tôi, Quang Tuấn nói khi đóng phim, anh cảm nhận được rằng trong thời chiến, với điều kiện khó khăn nhưng cha ông vẫn kiên cường chiến đấu. Anh chia sẻ: “Tôi chỉ tái hiện lại thôi mà thấy nó đã khốc liệt như thế nào, còn nếu ở thực tế, mọi người phải kiên cường, yêu nước lắm mới làm được. Có những cảnh quay, tôi không cầm được nước mắt”.

Liên tục góp mặt trong những tác phẩm điện ảnh được ra mắt thời gian gần đây, Quang Tuấn nói anh không sợ khán giả “ngán” mình. Anh nói hai vai diễn gần đây mang màu sắc khác nhau và thấy mình may mắn khi có nhiều trải nghiệm mới. Tiết lộ về câu chuyện cát sê, Quang Tuấn nói thù lao vẫn bình thường như những phim anh nhận trước đó. Song nam diễn viên bộc bạch: “Thật ra cát sê tôi không để ý lắm vì đó là chuyện làm việc của quản lý. Còn tôi chỉ dành thời gian cho phim, tập trung vào nhân vật”.

Quang Tuấn thấy may mắn khi được vợ đồng hành, ủng hộ trong sự nghiệp diễn xuất ẢNH: FBNV

Liên tục có được những cột mốc mới trong sự nghiệp, Quang Tuấn thừa nhận vợ góp phần không nhỏ. Nam diễn viên thấy mình may mắn khi luôn được Linh Phi động viên, ủng hộ trong các dự án. Anh kể: “Lẽ ra vợ ở nhà có con nhỏ thì mình phải là người động viên. Nhưng mỗi lần tôi cảm thấy bất an, gọi về nhà thì vợ sẽ nói rằng: 'Không sao đâu, anh cứ tập trung cho công việc, ở nhà em lo được'. Tôi thấy may mắn vì có một người vợ đã lùi lại phía sau và hỗ trợ để phát triển sự nghiệp”.

Quang Tuấn lấy ví dụ thời điểm anh góp mặt trong phim Địa đạo là lúc vợ đang mang thai nên bản thân không tránh khỏi lo lắng. Những ngày đầu ở phim trường, nam diễn viên tranh thủ lúc rảnh để gọi điện hỏi han người bạn đời. Còn sau đó, khi đã nắm được lịch trình, Linh Phi thường chủ động gọi vào đầu ngày, giúp Quang Tuấn an tâm hơn khi làm việc.

Sao nam 8X chia sẻ bản thân luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh kể sau các dự án phim, bản thân trở về nhà sẽ bù đắp cho người bạn đời, dành thời gian chăm con để cô nghỉ ngơi. “Còn nhớ thời điểm tôi quay phim Địa đạo, vợ đang mang thai nên không đi xa được. Nhưng những lúc quay tại TP.HCM thì vợ cũng dành thời gian lên thăm”, Quang Tuấn tiết lộ.