Quất tết độc, lạ 'cháy hàng' sớm

Thương lái săn lùng cây độc lạ, "ôm hàng" sớm

Tại "thủ phủ" quất cảnh Thiết Trụ (xã Mễ Sở, Hưng Yên), nơi chuyên cung ứng số lượng lớn cho thị trường miền Bắc, các chủ vườn cho biết giao dịch mua buôn diễn ra rải rác từ tháng 5 âm lịch và đang tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Khu vườn tập hợp nhiều cây quất độc, lạ của ông Thọ đã bán xong 80% tổng số cây ẢNH: PHAN HẬU

Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ nhà vườn Tuyên Thúy (thôn Thiết Trụ), chia sẻ mùa tết năm nay nhà vườn cung ứng ra thị trường khoảng 12.000 - 13.000 chậu, lọ quất các loại. Đến thời điểm hiện tại, 20% tổng sản lượng đã được thương lái xuống tiền đặt cọc. Trong đó, dòng cây cảnh có dáng thế, độc đáo đang sức tiêu thụ, giao dịch sôi động nhất.

"Năm nay, nhà vườn tôi có khoảng 400 cây đẹp, dáng độc lạ cho phân khúc cao cấp thì đã được khách lẻ, thương lái đặt mua gần hết, tỷ lệ tiêu thụ dòng này đạt khoảng 80%, sẽ 'cháy hàng' nhanh hơn mọi năm", ông Thọ nói.

Để phục vụ riêng cho Tết Đinh Mùi 2027, ông Thọ còn đầu tư trồng hơn 100 chậu quất linh vật hình con dê. Quy trình chăm sóc và tạo dáng cho dòng quất này đòi hỏi sự tỉ mỉ cùng chi phí ban đầu khá cao, riêng vỏ chậu gốm hình linh vật mua từ các lò gốm sứ lên tới khoảng 260.000 đồng/chiếc. Hiện các chậu quất linh vật dê được chào bán tại vườn từ trên 1 - 1,2 triệu đồng/chậu đối với những cây đạt tạo hình chuẩn chỉnh, xanh tốt và mật độ quả đều.

Đối với phân khúc quất cảnh phổ thông, giá bán buôn tại vườn khá đa dạng dựa theo kích thước cây và dung tích chậu, lọ trồng. Các dòng chậu, lọ nhỏ phù hợp bán qua kênh livestream có giá bán buôn từ 150.000 - 300.000 đồng/chậu nếu mua số lượng lớn. Chậu tầm trung và lớn dao động từ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng/chậu. Các dòng cây cao cấp có giá từ 1 triệu đồng trở lên.

Còn tại làng nghề quất truyền thống Tứ Liên (P.Hồng Hà, Hà Nội) thị trường đang nhộn nhịp ở phân khúc bán buôn. Chủ vườn và thương lái dồn dập chốt giá, chốt số lượng. Riêng phân khúc mua lẻ và hàng biếu tặng cao cấp với các dòng quất thế, quất cảnh độc bản sẽ sôi động từ tháng 10 âm lịch trở đi.

Đánh giá về sức hút thị trường, bà Ngô Thu Trang, chủ vườn quất Xuân Lộc, cho hay nhờ lợi thế thổ nhưỡng đặc thù và bí quyết chăm sóc lâu năm, quất Tứ Liên giữ vững vị thế ở phân khúc cao cấp. Dù thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các dòng quất đại trà giá rẻ ở vùng lân cận như Hưng Yên và các địa phương khác, nhóm khách hàng sành chơi và khó tính vẫn tìm về Tứ Liên.

Khu vườn quất linh vật hình con dê được ông Thọ đầu tư đến đón Tết Đinh Mùi 2027 ẢNH: PHAN HẬU

"Khách mua lẻ thường rục rịch chốt cây tháng 10 âm lịch. Riêng phân khúc quà biếu tặng hoặc người chơi săn tìm 'bộ sưu tập' tinh hoa, họ sẵn sàng cất công lên tận vườn từ rất sớm để 'săn' bằng được những cây độc bản, chất lượng số một", bà Trang nói.

Làn gió mới ở làng quất truyền thống

Ghi nhận tại các làng nghề quất ở Hưng Yên và Hà Nội, ngoài tiêu thụ theo kênh truyền thống, bán hàng qua kênh livestream trực tuyến đang được đẩy mạnh đang mang lại làn gió mới cho các làng nghề quất cảnh truyền thống.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, cùng với lực lượng tiểu thương truyền thống, những năm gần đây có thêm các chủ tài khoản livestream tham gia cạnh tranh "ôm hàng", đặc biệt tập trung ở phân khúc cây độc, lạ có giá trị kinh tế cao.

"Qua các phiên livestream, cây quất, làng nghề chúng tôi được quảng bá rộng rãi hơn khiến lượng khách mua lẻ tìm về đây mỗi năm tăng lên giúp các nhà vườn dễ bán hơn, cây độc lại có giá trị cao hơn", ông Thọ thông tin.

P.Hồng Hà (Hà Nội) tổ chức livestream tại các nhà vườn quảng bá quất Tứ Liên cho Tết Đinh Mùi 2027 ẢNH: PHAN HẬU

Tại làng nghề quất truyền thống Tứ Liên, một trong những điểm mới bứt phá của mùa quất Tết Đinh Mùi 2027 là sự đồng hành trực tiếp của chính quyền địa phương trong xúc tiến thương mại trên nền tảng số. Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Kinh tế P.Hồng Hà (Hà Nội), cho biết việc đưa các sản phẩm đặc trưng lên sóng livestream, trong đó có cây quất nằm trong kế hoạch "100 ngày chuyển đổi số".

Để chuẩn bị cho mùa mua sắm cây cảnh dịp cuối năm, UBND P.Hồng Hà đang tập trung tổ chức các phiên livestream ngay tại vườn quất nhằm hỗ trợ tối đa cho các nhà vườn tiếp cận với các phương thức kinh doanh hiện đại. Bên cạnh mục đích thương mại, việc đưa quất cảnh Tứ Liên lên nền tảng số hướng tới mục tiêu lan tỏa giá trị văn hóa lâu đời của làng nghề đến đông đảo người tiêu dùng cả nước.

"Quất cảnh Tứ Liên không chỉ là một mặt hàng kinh tế mà còn là sản phẩm văn hóa, sản phẩm OCOP đặc trưng (đạt chuẩn 4 sao) đại diện cho địa phương. Các phiên livestream giúp hình ảnh cây quất cảnh tinh hoa cùng thương hiệu làng nghề được quảng bá sâu rộng hơn, từ đó thu hút du khách, người tiêu dùng đến với địa phương, vừa phát triển du lịch sinh thái, vừa hỗ trợ bà con mở rộng kênh tiêu thụ qua mạng xã hội", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

Bà Trang nhìn nhận, hình thức quảng bá trực tuyến mang hình ảnh của các nghệ nhân của làng quất Tứ Liên đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn quốc. Việc chính quyền địa phương sớm vào cuộc xúc tiến thương mại từ cuối tháng 10 sẽ tạo động lực cho thị trường quất tết năm 2027", bà Trang nhận định.