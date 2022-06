Quay cảnh tai nạn, đăng Facebook là ‘thảm sát, cướp cạy két sắt.., ‘Tập Sống Đểu' bị xử phạt

Ngày 15.6, tin từ Đội An ninh Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết vừa phối hợp Công an xã Thới Hòa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng công an H.Trà Ôn đối với anh N.P.N (30 tuổi, ngụ xã Thới Hòa, H.Trà Ôn, Vĩnh Long), là chủ tài khoản Facebook “Tập Sống Đểu”, về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận.

Theo kết quả xác minh, ngày 2.6, Đội An ninh Công an H.Trà Ôn phát hiện hành vi vi phạm nên mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.

Tại cơ quan công an, anh N. khai nhận khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1.6, trên tỉnh lộ 901 (đoạn thuộc ấp Tường Tín, xã Thới Hòa, H.Trà Ôn) xảy ra tai nạn giao thông.





Lúc này, anh N. đang ở gần đó nên đã đến hiện trường dùng điện thoại di động quay lại, sau đó dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng đoạn video lên mạng xã hội kèm nội dung: “Thới Hòa có biến anh em ơi, thảm sát, cướp cạy két sắt, giết 5 mạng người luôn”.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của anh N. là vi phạm pháp luật, được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15 (sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 14, ngày 27.1.2022) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Với hành vi trên, Trưởng công an H.Trà Ôn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.P.N. số tiền 7,5 triệu đồng.