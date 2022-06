Vĩnh Long: Bắt băng trộm hàng chục xe máy, truy ra nơi tiêu thụ xe gian

Ngày 4.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Triệu (35 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long), Dương Hoàng Việt (38 tuổi) và Nguyễn Chí Cơ (28 tuổi cùng ngụ xã Nhơn Bình, H.Trà Ôn) về hành vi trộm cắp tài sản; Phạm Tuấn Cường (29 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là băng trộm chuyên nghiệp đã gây ra hàng chục vụ trộm xe máy ở nhiều địa phương.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4.2022, tiếp nhận tin báo mất trộm xe máy của người dân trên địa bàn các xã Xuân Hiệp, Hòa Bình và Hựu Thành (H.Trà Ôn). Công an H.Trà Ôn vào cuộc điều tra. Kết quả xác định và bắt giữ được Triệu, Cơ và Việt gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn xã Xuân Hiệp, xã Hòa Bình và xã Hựu Thành vào các ngày từ 26.3 đến 6.4. Sau đó, các đối tượng đã đem bán cho Cường 2 chiếc xe máy.





Mở rộng điều tra, Công an H.Trà Ôn đã thu hồi tổng cộng 12 xe máy mà các đối tượng này trộm cắp được ở nhiều nơi. Theo tàng thư từ công an, Việt có 1 tiền án, Triệu có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cả nhóm đều là người nghiện ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đề nghị người dân có mất trộm xe máy trên địa bàn trong thời gian trên, nhanh chóng báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn hoặc công an địa phương gần nhất.