Quế Anh ra sao sau khi Campuchia bị mất quyền đăng cai Miss Grand International?

Những ngày vừa qua, thông tin Campuchia bị tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International tước quyền đăng cai khiến cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế và Việt Nam hoang mang.

Khán giả thất vọng vì xung đột giữa 2 tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Hòa bình Campuchia Ảnh: NVCC

Cụ thể, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - ông Nawat Itsaragrisil cho biết kể từ khi cuộc thi bắt đầu, ông đã cảm thấy nhiều điều bất ổn từ phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia. Chính vì những xung đột này nên ông Nawat Itsaragrisil quyết định dời địa điểm tổ chức cuộc thi về Thái Lan. Đồng thời, Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2023 Sotheary By cũng thông báo rút khỏi đấu trường nhan sắc này. Ngoài ra, đại diện của Costa Rica cũng bỏ thi vì sức khỏe thể chất và tinh thần bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn trong khâu tổ chức.

Những lùm xùm của cuộc thi khiến một số người hâm mộ lo lắng cho Hoa hậu Quế Anh. Tuy nhiên trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2001 vẫn giữ vững tinh thần và thường xuyên cập nhật những hình ảnh lạc quan, vui tươi của mình khi tham gia các hoạt động bên lề cuộc thi.

Hoa hậu Quế Anh vẫn chưa khiến fan sắc đẹp Việt hài lòng dù cô cố gắng tỏa sáng tại cuộc thi nhan sắc quốc tế Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự chào đón và yêu mến từ fan sắc đẹp Thái Lan. Cô cho biết bản thân rất bất ngờ xen lẫn xúc động.

Ngày 9.10, Hoa hậu Quế Anh bước vào phần thi Grand Voice và ghi tên mình vào top 15. Ở phần thi này, mỹ nhân 23 tuổi lựa chọn một chiếc đầm tua rua quyến rũ để trình diễn ca khúc Like That và Everytime We Touch.

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001 tại Quảng Nam, cô sở hữu chiều cao 1,72m và có số đo ba vòng 78-62-89. Ngay sau đêm đăng Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, Quế Anh nhận về không ít ý kiến trái chiều và vướng phải những tin đồn không hay. Thế nên, khi chuẩn bị bước vào tranh tài ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, Quế Anh mong khán giả mở lòng và ủng hộ mình trên hành trình này.

"Quế Anh hy vọng với những khán giả còn hoài nghi, còn chưa yêu mến Quế Anh, lần này cho Quế Anh một cơ hội được khán giả mở lòng ủng hộ. Xin hãy xem như Quế Anh nợ quý khán giả món nợ ân tình. Quế Anh sẽ cố gắng nỗ lực, chứng minh rằng sự vị tha, đồng cảm, ủng hộ của khán giả trong hành trình này là xứng đáng", Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 trải lòng.